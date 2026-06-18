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MP Breaking News LIVE: आज से एमपी दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू , CM मोहन यादव इंदौर एयरपोर्ट पर करेंगे स्वागत, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 22 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 18, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:40 AM IST
MP Breaking News LIVE: आज से एमपी दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू , CM मोहन यादव इंदौर एयरपोर्ट पर करेंगे स्वागत, पढ़ें बड़ी खबरें
18 June 2026 08:38 AM (IST)

बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में अगले 3-4 दिनों में मानसून के आने की संभावना है. इससे पहले मौसम विभाग ने इसके 20 जून तक आने का अनुमान लगाया था. अभी पूरे राज्य में मानसून-पूर्व गतिविधियां चल रही हैं और आज 30 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

 

18 June 2026 08:37 AM (IST)

एमपी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 18 जून से 22 जून तक मध्य प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर रहेंगी. इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, ग्वालियर, जबलपुर और श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी. दौरे की शुरुआत इंदौर से होगी. वहां पहुंचने के बाद वह भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए ओंकारेश्वर जाएंगी.

 

18 June 2026 08:37 AM (IST)

भोपाल में नीट परीक्षा की तैयारी तेज
भोपाल में नीट परीक्षा की तैयारी तेज हो गई है. अभ्यर्थियों के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल व्यवस्था करेगा.  रेल मंडल का भीड़ प्रबंधन पर विशेष फोकस रहेगा. परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर व्यवस्थाएं की जाएंगी.  रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगेंगे. सर्वाधिक परीक्षार्थी भोपाल में 13 हजार 774, गुना में 1839, विदिशा में 1709, नर्मदापुरम में 1283 और अशोकनगर में 865 परीक्षार्थियों के आने की संभावना है.
 

 

18 June 2026 08:37 AM (IST)

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सुबह 9:30 बजे वे बीर गादी हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद तिबोंडी तालाब, आईटी पार्क और शासकीय शारदा कन्या विद्यालय में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सुबह 11 बजे वे इंदौर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री भोपाल पहुंचेंगे. इसके बाद मंत्रालय में दो महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे.

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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