/MP Breaking News LIVE: आज से एमपी दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू , CM मोहन यादव इंदौर एयरपोर्ट पर करेंगे स्वागत, पढ़ें बड़ी खबरें

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बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में अगले 3-4 दिनों में मानसून के आने की संभावना है. इससे पहले मौसम विभाग ने इसके 20 जून तक आने का अनुमान लगाया था. अभी पूरे राज्य में मानसून-पूर्व गतिविधियां चल रही हैं और आज 30 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
एमपी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 18 जून से 22 जून तक मध्य प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर रहेंगी. इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, ग्वालियर, जबलपुर और श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी. दौरे की शुरुआत इंदौर से होगी. वहां पहुंचने के बाद वह भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए ओंकारेश्वर जाएंगी.
भोपाल में नीट परीक्षा की तैयारी तेज
भोपाल में नीट परीक्षा की तैयारी तेज हो गई है. अभ्यर्थियों के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल व्यवस्था करेगा. रेल मंडल का भीड़ प्रबंधन पर विशेष फोकस रहेगा. परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर व्यवस्थाएं की जाएंगी. रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगेंगे. सर्वाधिक परीक्षार्थी भोपाल में 13 हजार 774, गुना में 1839, विदिशा में 1709, नर्मदापुरम में 1283 और अशोकनगर में 865 परीक्षार्थियों के आने की संभावना है.
सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सुबह 9:30 बजे वे बीर गादी हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद तिबोंडी तालाब, आईटी पार्क और शासकीय शारदा कन्या विद्यालय में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सुबह 11 बजे वे इंदौर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री भोपाल पहुंचेंगे. इसके बाद मंत्रालय में दो महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे.
MP News Updates: 18 जून को मध्य प्रदेश से जुड़ी कई खबरें सुर्खियों में हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पांच दिवसीय दौरे पर एमपी आ रही हैं. इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर मंदिर (खंडवा), जबलपुर, ग्वालियर और कूनो नेशनल पार्क (श्योपुर) में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे. वहीं अगले 3-4 दिनों में राज्य के पूर्वी जिलों में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है. आज 30 जिलों के लिए मौसम संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं. उधर, कांग्रेस पार्टी बिजली की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ रायपुर में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए है और आज सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है. इसके अलावा मध्य प्रदेश की खबरों से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.