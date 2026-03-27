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MP News Live Updates: सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा आज, ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पढ़े सभी बड़ी खबरें

MP Breaking News Live-मध्यप्रदेश में 27 मार्च को क्या कुछ खास होने वाला है और सियासत से लेकर क्या प्रशासनिक हलचल रहेंगी. प्रदेश की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए आप Zee MPCG के इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 27, 2026, 10:14 AM IST
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MP News Live Updates: सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा आज, ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पढ़े सभी बड़ी खबरें
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MP News Live Updates:मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर अन्य शहरों में आज क्या हलचल होने वाली है, इसकी सारी जानकारी आपको हमारे लाइव ब्लॉग में मिलेगी. आज मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली और चित्रकूट के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है. मौसम विभाग ने भी प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश का अलर्टा जारी किया है. इसके साथ ही प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की अफवाहों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. राज्य की हर छोटी-बड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें.

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27 March 2026
10:14 AM

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
भोपाल में पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों को लेकर जिला प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है. सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों और अफवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन लागू कर दी है. पेट्रोल-डीजल की कमी या उससे जुड़ी भी किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

10:10 AM

सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत
ग्वालियर में तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो रिख्शा को टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई , जबकि 4 लोग घायल हो गए. ऑटो रिक्शा में सवार सभी लोग माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

10:03 AM

मौसम ने फिर ली करवट
मध्यप्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टरवेंस के सक्रिय होने के चलते शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. मार्च के महीने तीसरी बार मौसम ने करवट ली है. 30 मार्च प्रदेश के अधिकांश हिस्से में बारिश होने के आसार हैं.

09:59 AM

सीएम दिल्ली और रीवा के दौरे पर रहेंगे
आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली, रीवा और चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे. दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. शाम 5 बजे वे सतना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. फिर रात 8 बजे चित्रकूट में रामनवमी के अवसर पर आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

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