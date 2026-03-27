MP News Live Updates: सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा आज, ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पढ़े सभी बड़ी खबरें

MP News Live Updates:मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर अन्य शहरों में आज क्या हलचल होने वाली है, इसकी सारी जानकारी आपको हमारे लाइव ब्लॉग में मिलेगी. आज मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली और चित्रकूट के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है. मौसम विभाग ने भी प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश का अलर्टा जारी किया है. इसके साथ ही प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की अफवाहों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. राज्य की हर छोटी-बड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें.

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