MP Breaking News Live-इंदौर में राजवाड़ा पर गेर की होगी धूम, करीला धाम पहुंचेंगे CM मोहन यादव, एक क्लिक में पढ़ें सभी खबरें

MP Breaking News Live- मध्यप्रदेश में 8 मार्च को सियासी हलचल से लेकर क्या प्रशासनिक हलचल और खास होने वाला है. राज्य की हर खबर को जानने के लिए आप Zee MPCG के इस ब्लॉक के साथ बने रहें.
MP News Today Live Updates-मध्यप्रदेश में इंदौर के राजवाड़ा गेर से लेकर अशोकनगर के करीला धाम और उज्जैन के महाकाल से लगातार प्रदेश की राजनीति, प्रशासनिक हल्कों में रविवार को क्या हलचल होने वाली है, इसकी जानकारी आपको हमारे लाइव ब्लॉग में मिलेगी. सीएम मोहन यादव आज करीला माता मंदिर में दर्शन करेंगे और महिला दिवस आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे. उज्जैन में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष जलाभिषेक किया गया है, वहीं इंदौर में आज रंगों का सैलाब उमड़ने वाला है. मध्यप्रदेश में 8 मार्च के दिन हर छोटी-बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी. प्रदेश की पल-पल की अपडेट जानने के लिए Zee MPCG पर क्लिक करें.
टीम इंडिया के लिए महाकाल में हुई प्रार्थना
टी-20 वर्ल्ड कप में फाइनल मुकाबले में भारत की जीच के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष जलाभिषेक और अनुष्ठान किया गया है. देशभर में फाइनल के उत्साह के बीच पुजारियों और प्रशंसकों ने भगवान महाकाल से टीम इंडिया के विश्व विजेता बनने की मंगल कामनी की है.
सीएम का अशोकनगर दौरा
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दोपहर अशोकनगर जिले के करीला माता मंदिर में दर्शन करने और विश्व महिला दिवस के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. रंगपंचमी के मौके पर यहां लगने वाले प्रसिद्ध मेले में लाखों श्रद्धालु जुटेंगे, जहां मन्नत पूरी होने पर राई नृत्य की सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाएगी.
इंदौर में होगा गेर महोत्सव
इंदौर मे आज पारंपरिक गेर के साथ रंगों का महा-उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें लाखों लोग गुलाल और बौछारों के बीच शामिल होंगे. इस बार फागयात्रा में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी होने वाली है. रंगपंचमी पर निकलने वाले इस पारंपरिक गेर के लिए आयोजकों ने हजारों किलो गुलाल के साथ भव्य तैयारियां की हैं.
महाकाल की पूजा से रंगपंचमी की शुरुआत
उज्जैन में रंगपंचमी की शुरुआत बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती और केसर युक्त जल के अभिषेक के साथ हुई. इस अवसर पर भगवान महाकालेश्वर का त्रिपुंड, मुंडमाल और रजत आभूषणों से राजा स्वरूप में दिव्य श्रृंगार किया गया.