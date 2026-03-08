MP Breaking News Live-इंदौर में राजवाड़ा पर गेर की होगी धूम, करीला धाम पहुंचेंगे CM मोहन यादव, एक क्लिक में पढ़ें सभी खबरें

MP News Today Live Updates-मध्यप्रदेश में इंदौर के राजवाड़ा गेर से लेकर अशोकनगर के करीला धाम और उज्जैन के महाकाल से लगातार प्रदेश की राजनीति, प्रशासनिक हल्कों में रविवार को क्या हलचल होने वाली है, इसकी जानकारी आपको हमारे लाइव ब्लॉग में मिलेगी. सीएम मोहन यादव आज करीला माता मंदिर में दर्शन करेंगे और महिला दिवस आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे. उज्जैन में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष जलाभिषेक किया गया है, वहीं इंदौर में आज रंगों का सैलाब उमड़ने वाला है. मध्यप्रदेश में 8 मार्च के दिन हर छोटी-बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी. प्रदेश की पल-पल की अपडेट जानने के लिए Zee MPCG पर क्लिक करें.

