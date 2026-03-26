MP Breaking News Live-CM मोहन यादव का छिंदवाड़ा-पांढुर्णा दौरा आज, प्रदेश में मार्च के आखिर में होगी बारिश, पढ़े हर बड़ी खबर

MP News Live Updates- मध्यप्रदेश में आज यानी 26 मार्च की काफी हलचल रहने वाली है. राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज रहेगी क्योंकि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उज्जैन, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा पर दौरे पर रहेंगे, जहां वे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे. दूसरी तरफ प्रदेश के आसमान में बादलों और धूप की लुका-छिपी जारी है और आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट है. साथ ही राजधानी भोपाल में मेट्रो की सुस्त रफ्तार को पंख लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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