MP Breaking News Live-CM मोहन यादव का छिंदवाड़ा-पांढुर्णा दौरा आज, प्रदेश में मार्च के आखिर में होगी बारिश, पढ़े हर बड़ी खबर

MP Breaking News Live- मध्यप्रदेश में 26 मार्च को सियासी हलचल से लेकर क्या प्रशासनिक हलचल और खास होने वाला है. राज्य की हर खबर को जानने के लिए आप Zee MPCG के इस ब्लॉक के साथ बने रहें.
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MP News Live Updates- मध्यप्रदेश में आज यानी 26 मार्च की काफी हलचल रहने वाली है. राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज रहेगी क्योंकि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उज्जैन, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा पर दौरे पर रहेंगे, जहां वे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे. दूसरी तरफ प्रदेश के आसमान में बादलों और धूप की लुका-छिपी जारी है और आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट है. साथ ही राजधानी भोपाल में मेट्रो की सुस्त रफ्तार को पंख लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
मौसम में फिर आएगा बदलाव
मध्यप्रदेश में मार्च के महीने में तीसरी बार मौसम पलटने जा रहा है. आज यानी 26 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कल से प्रदेश में मौसम के हाल बदल जाएंगे. 27 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसके चलते ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और सागर संभाग में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है.
भोपाल मेट्रो में सिग्नलिंग का काम शुरू
भोपाल में मेट्रो में सुभाष नगर से एम्स के बीच सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का काम शुरू कर दिया गया है. करीब 800 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के पूरे होते ही भोपाल मेट्रो भी दिल्ली मेट्रो की आधुनिक हो जाएगी. भोपाल मेट्रो में सिग्नलिंग न होने की वजह से मेट्रो केवल एक ही ट्रैक पर दौड़ रही है. काम पूरा होते ही ट्रेनें दोनों ट्रैक पर दौड़ने लगेंगी.
सीएम मोहन का छिंदवाड़ा-पांढुर्णा दौरा
सीएम मोहन यादव आज उज्जैन-छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के दौरे पर रहेंगे. पांढुर्णा में वे हनुमान लोक का लोकार्पण करेंगे और दर्शन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे. वे क्षेत्र के विकास के लिए कई करोड़ों के कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे.