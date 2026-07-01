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MP Breaking News LIVE: सिवनी और जबलपुर दौरे पर रहेंगे CM मोहन, प्रदेश में बिजली बिल में मिलेगी राहत, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी और जबलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वहीं प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 01, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:37 AM IST
MP Breaking News LIVE: सिवनी और जबलपुर दौरे पर रहेंगे CM मोहन, प्रदेश में बिजली बिल में मिलेगी राहत, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
01 July 2026 08:36 AM (IST)

भारी बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे पूरे राज्य में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है. बुधवार को मौसम विभाग ने सात जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया. खास तौर पर बालाघाट और डिंडोरी के लिए अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर

01 July 2026 08:36 AM (IST)

जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी 
ग्वालियर की MPMLA कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से साठगांठ का सार्वजनिक आरोप लगाने से जुड़ा है.

01 July 2026 08:35 AM (IST)

बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर
मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. बिजली बिल में लगने वाले फ्यूल कॉस्ट एंड पावर पर्चेस एग्रीमेंट (FC एवं PPA) चार्ज में कटौती की गई है. अब उपभोक्ताओं से 3.91 प्रतिशत के बजाय केवल 1.10 प्रतिशत चार्ज वसूला जाएगा.

 

01 July 2026 08:34 AM (IST)

विकसित भारत-जी राम जी योजना
छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से  विकसित भारत-जी राम जी योजना लागू हो रही है. इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी. यदि निर्धारित अवधि में काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा.

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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