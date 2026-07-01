/MP Breaking News LIVE: सिवनी और जबलपुर दौरे पर रहेंगे CM मोहन, प्रदेश में बिजली बिल में मिलेगी राहत, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

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भारी बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे पूरे राज्य में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है. बुधवार को मौसम विभाग ने सात जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया. खास तौर पर बालाघाट और डिंडोरी के लिए अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर
जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
ग्वालियर की MPMLA कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से साठगांठ का सार्वजनिक आरोप लगाने से जुड़ा है.
बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर
मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. बिजली बिल में लगने वाले फ्यूल कॉस्ट एंड पावर पर्चेस एग्रीमेंट (FC एवं PPA) चार्ज में कटौती की गई है. अब उपभोक्ताओं से 3.91 प्रतिशत के बजाय केवल 1.10 प्रतिशत चार्ज वसूला जाएगा.
विकसित भारत-जी राम जी योजना
छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से विकसित भारत-जी राम जी योजना लागू हो रही है. इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी. यदि निर्धारित अवधि में काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा.
MP News Updates: आज 1 जुलाई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सिवनी और जबलपुर जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. उधर, ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट ने PCC चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...