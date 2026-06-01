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MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन यादव की बड़ी बैठक आज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय और लोक भवन में कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे. दूसरी ओर 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:15 AM IST
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MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन यादव की बड़ी बैठक आज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: 1 जून को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है. इस बीच CM मोहन यादव आज लोक भवन पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वे मंत्रालय जाएंगे. मंत्रालय पहुंचते ही वे महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में शहरी स्थानीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनावों के लिए मतदान जारी है. इसके अलावा, यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.

 

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01 June 2026
09:10 AM

एमपी में आज से शुरू होगा तबादलों का दौर
MP में तबादलों का दौर आज से शुरू हो रहा है. 15 जून तक अलग-अलग विभागों में तबादले होंगे. पुलिस मुख्यालय (PHQ) के निर्देशों पर अमल करते हुए, ज़िलों में अभी सब-इंस्पेक्टरों (SIs) के तबादले चल रहे हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले स्वैच्छिक और प्रशासनिक, दोनों आधारों पर किए जा सकते हैं. शिक्षा विभाग समेत कई विभागों ने 1 जून तक जिलों में तैनात अधिकारियों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है. मोहन कैबिनेट ने 20 मई को हुई अपनी बैठक में तबादला नीति को मंज़ूरी दी थी. इसके बाद, सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 मई को वर्ष 2026 के लिए तबादला नीति जारी की.

 

08:29 AM

हवाई यात्रियों के लिए जरुरी खबर
एयर इंडिया की रायपुर से दिल्ली जाने वाली दोपहर की उड़ान आज से बंद कर दी गई है. इसके अलावा, एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ने अपनी कई अन्य उड़ानों की संख्या भी कम कर दी है. रायपुर-लखनऊ-भुवनेश्वर उड़ान अब सप्ताह में केवल चार दिन चलेगी, जबकि रायपुर-पुणे-चेन्नई उड़ान सप्ताह में तीन दिन चलेगी. एयरलाइनों ने इन बदलावों का मुख्य कारण ईंधन की बढ़ती कीमतें और परिचालन लागत को बताया है.

08:29 AM

छत्तीसगढ़ में चुनावी दंगल
छत्तीसगढ़ में आज शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए आम और उपचुनावों के लिए मतदान हो रहा है. नगर पंचायत अध्यक्ष के पांच पदों के लिए उन्नीस उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 71 पार्षद सीटों के लिए 221 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतदान सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा, जबकि पंचायत चुनाव सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक होंगे.

 

08:29 AM

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय और लोक भवन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वे सुबह 11:00 बजे लोक भवन पहुंचेंगे और 11:25 बजे मंत्रालय के लिए रवाना होंगे. इसके बाद सुबह 11:30 बजे वे महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करेंगे. दोपहर 12:30 बजे वे मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड के निदेशक मंडल की तीसरी बैठक में शामिल होंगे.

 

08:28 AM

बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है.  झुलसा देने वाली गर्मी और लू के बजाय राज्य में तूफ़ान, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है. आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

 

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