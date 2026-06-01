MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन यादव की बड़ी बैठक आज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 1 जून को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है. इस बीच CM मोहन यादव आज लोक भवन पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वे मंत्रालय जाएंगे. मंत्रालय पहुंचते ही वे महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में शहरी स्थानीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनावों के लिए मतदान जारी है. इसके अलावा, यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.

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