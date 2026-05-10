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MP Breaking News LIVE: तीन जिलों के दौरे पर सीएम मोहन यादव, देंगे नई सौगातें, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज तीन जिलों के दौरे पर हैं, जहां वे गुना जिले के लिए नई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे. इस बीच मौसम विभाग ने 12 मई से लू का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 10, 2026, 08:53 AM IST
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MP Breaking News LIVE: तीन जिलों के दौरे पर सीएम मोहन यादव, देंगे नई सौगातें, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
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MP News Updates: 10 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. पूरे राज्य में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है, और मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सीहोर, शिवपुरी और गुना जिलों का दौरा करेंगे. गुना जिले में वे भूमि पूजन करेंगे और ₹130 करोड़ की लागत वाली 144 विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. उधर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जशपुर, कबीरधाम और मुंगेली का दौरा करेंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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10 May 2026
08:53 AM

तीन जिलों के दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सीहोर, गुना और शिवपुरी जिलों के दौरे पर रहेंगे. सुबह 11:30 बजे वे सीहोर जिले के बेरसिया (भेरुंदा) में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV' के तहत स्वीकृत कार्यों का औपचारिक शुभारंभ करेंगे. इसके बाद दोपहर 1:35 बजे वे बेरसिया से गुना के लिए रवाना होंगे, जहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे. शाम 4:40 बजे मुख्यमंत्री शिवपुरी जिले के कूनो पहुंचेंगे, जहां वे एक स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.

 

08:52 AM

मौसम का बदला मिजाज
मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. पिछले कई दिनों से जारी आंधी और बारिश का दौर अब खत्म होने वाला है, जिसके बाद पूरे राज्य में गर्मी की तपिश बढ़ने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 12 मई से कई जिलों में लू (हीटवेव) चलने का अलर्ट जारी किया है. भोपाल और इंदौर समेत कई शहरों में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ सकता है. रतलाम राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया.

 

08:52 AM

90-डिग्री ब्रिज मामला
भोपाल के बहुचर्चित 90-डिग्री ब्रिज मामले के सिलसिले में निलंबित किए गए सात इंजीनियरों को बहाल कर दिया गया है. इन इंजीनियरों को 23 जून, 2025 को ऐशबाग इलाके में 90-डिग्री के कोण पर बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज को लेकर उठे विवाद के बाद निलंबित किया गया था.

 

08:51 AM

रायपुर में पति गिरफ्तार
राजधानी रायपुर में पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ़्तार कर लिया है. 28 अप्रैल को, कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में पार्वती साहू अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह पुष्टि होने के बाद कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई थी, पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी.

 

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