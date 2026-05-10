MP Breaking News LIVE: तीन जिलों के दौरे पर सीएम मोहन यादव, देंगे नई सौगातें, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: 10 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. पूरे राज्य में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है, और मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सीहोर, शिवपुरी और गुना जिलों का दौरा करेंगे. गुना जिले में वे भूमि पूजन करेंगे और ₹130 करोड़ की लागत वाली 144 विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. उधर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जशपुर, कबीरधाम और मुंगेली का दौरा करेंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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