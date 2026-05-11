MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: 11 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. आज राज्य में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है, और आठ जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल में मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है. इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसमें जन कल्याण और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.उधर, मुख्यमंत्री कूनो में दो मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ेंगे. साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Add Zee News as a Preferred Source