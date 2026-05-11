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MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मोहन कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय में होगी. इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है. दूसरी ओर मुख्यमंत्री कूनो में दो चीतों को छोड़ेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 11, 2026, 09:59 AM IST
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MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
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MP News Updates: 11 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. आज राज्य में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है, और आठ जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल में मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है. इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसमें जन कल्याण और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.उधर, मुख्यमंत्री कूनो में दो मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ेंगे. साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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11 May 2026
09:53 AM

भोपाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई
भोपाल के कोहेफिजा पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल यशपाल तोमर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है. यह कार्रवाई भोपाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में की गई. विशेष रूप से कांस्टेबल ने मकान मालिक और किराएदार के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के बदले पैसों की मांग की थी. शिकायत भोपाल पुलिस कमिश्नर तक पहुंचने के बाद एक जाल बिछाया गया और शाहजहांनाबाद के ACP ने ड्राइवर से रिश्वत की रकम बरामद कर ली.

08:53 AM

मोहन कैबिनेट की बैठक आज
आज भोपाल में मोहन कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. यह बैठक सचिवालय में शाम 4:00 बजे शुरू होगी, जिसमें जन कल्याण और विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. उम्मीद है कि कैबिनेट विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अपनी मंजूरी देगी. ऐसी संभावना है कि इस बैठक के दौरान विकास योजनाओं, प्रशासनिक मामलों और राज्य के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे.

 

08:52 AM

आज खुले जंगल में दौड़ेंगे दो चीते
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ेंगे. इन चीतों को बोत्सवाना से लाया गया था और इन्होंने अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है. इन चीतों को कूनो नदी के पास स्थित एक स्थान से जंगल में छोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम को ‘प्रोजेक्ट चीता’ के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है.

 

08:52 AM

भोपाल में लगी भीषण आग
भोपाल के छोला थाना क्षेत्र स्थित पीठे में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

 

08:51 AM

8 जिलों में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में दो ट्रफ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की मौजूदगी के कारण मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव आ रहा है. सोमवार के लिए आठ जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभागों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल सकता है.

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