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MP Breaking News LIVE: भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, असम दौरे पर सीएम मोहन यादव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज असम के दौरे पर हैं, जहां वे एक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. इस बीच भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन करेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 12, 2026, 08:24 AM IST
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MP Breaking News LIVE: भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, असम दौरे पर सीएम मोहन यादव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
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MP News Updates: 12 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. पूरे राज्य में आंधी और बारिश थमने के बाद अब मध्य प्रदेश में लू का प्रकोप शुरू हो गया है. रतलाम में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. आने वाले दिनों में गर्मी और तेजी से बढ़ने की चेतावनी देते हुए एक अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार आज DPI कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं.  इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव असम के दौरे पर हैं, जहां वे गुवाहाटी में हिमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. इसके अलावा, यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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12 May 2026
08:24 AM

असम दौरे पर सीएम मोहन
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज असम दौरे पर रहेंगे. वे गुवाहाटी में आयोजित मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. कार्यक्रम सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें हेमंत बिस्वा सरमा दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे.

 

08:23 AM

भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
आज भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियी DPI के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे. वर्ग 2 और 3 के शिक्षक उम्मीदवारों का यह आंदोलन रिक्तियों की संख्या बढ़ाने की मांग पर केंद्रित है. अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू करने की योजना बना रहे हैं. इस दौरान वे लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of Public Instruction) का घेराव करेंगे. उनकी मांग है कि वर्ग 2 के लिए प्रत्येक विषय में रिक्तियों की संख्या कम से कम 3,000 बढ़ाई जाए, और वर्ग 3 के लिए रिक्तियों की वर्तमान संख्या को बढ़ाकर 25,000 किया जाए.

 

08:23 AM

मुरैना में बड़ी कार्रवाई
मुरैना में टेंटरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायडो घाट पर पुलिस, वन विभाग और SAF की एक संयुक्त टीम ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए रेत के अवैध परिवहन के लिए बनाए गए एक मिट्टी के पुल को JCB मशीन की सहायता से ध्वस्त कर दिया. पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के निर्देशों पर पूरे जिले में रेत के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

 

08:22 AM

एमपी में लू का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है. पिछले दस दिनों से जारी बारिश और ओलावृष्टि का दौर अब थम गया है, और अब पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है. मौसम विभाग (IMD) ने 12 मई से पूरे राज्य में लू (हीटवेव) चलने का अलर्ट जारी किया है. विशेष रूप से भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है.

 

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