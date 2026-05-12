MP Breaking News LIVE: भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, असम दौरे पर सीएम मोहन यादव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: 12 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. पूरे राज्य में आंधी और बारिश थमने के बाद अब मध्य प्रदेश में लू का प्रकोप शुरू हो गया है. रतलाम में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. आने वाले दिनों में गर्मी और तेजी से बढ़ने की चेतावनी देते हुए एक अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार आज DPI कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव असम के दौरे पर हैं, जहां वे गुवाहाटी में हिमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. इसके अलावा, यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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