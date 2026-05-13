MP Breaking News LIVE: CM मोहन लाड़ली बहनों को देंगे बड़ी सौगात, भोपाल में उज्बेकिस्तानी महिला गिरफ्तार, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 13 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. पूरे राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी है. इंदौर और उज्जैन संभागों के लिए अगले चार दिनों तक लू का अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में भी लू चलने की संभावना है. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आयोजित एक राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के दौरान लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे. भोपाल में त्रिलंगा कॉलोनी स्थित सागर रेजिडेंसी में देर रात पुलिस की छापेमारी के बाद, अवैध रूप से रह रही एक उज्बेकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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