MP Breaking News LIVE: CM मोहन लाड़ली बहनों को देंगे बड़ी सौगात, भोपाल में उज्बेकिस्तानी महिला गिरफ्तार, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले से लाड़ली बहनों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं. इस बीच पूरे राज्य में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है, और मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 13 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. पूरे राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी है. इंदौर और उज्जैन संभागों के लिए अगले चार दिनों तक लू का अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में भी लू चलने की संभावना है. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आयोजित एक राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के दौरान लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे. भोपाल में त्रिलंगा कॉलोनी स्थित सागर रेजिडेंसी में देर रात पुलिस की छापेमारी के बाद, अवैध रूप से रह रही एक उज्बेकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात
13 मई का दिन मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए खुशियां लेकर आया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आयोजित एक राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के दौरान लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे.
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन संभागों सहित 11 से अधिक जिलों के लिए अगले चार दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है. भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. रतलाम राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भीषण गर्मी ने बालाघाट, सिवनी, दतिया, टीकमगढ़, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, सागर, छिंदवाड़ा और रायसेन सहित कई जिलों के निवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
प्रदेश में सबसे गर्म रतलाम
इस बार रतलाम में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. शहर का तापमान बढ़कर 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरी तरह से ठप हो गई है. हालात ऐसे हो गए हैं कि दोपहर के समय सड़कों पर निकलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. राज्य के सबसे गर्म शहरों में से एक होने के साथ-साथ, रतलाम अब देश के पाँच सबसे गर्म शहरों की सूची में भी शामिल हो गया है.