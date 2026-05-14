MP Breaking News LIVE: दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन यादव, पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: 14 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. पूरे राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. आज इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी ओर CM मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं. इस दौरे के दौरान उनके केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की उम्मीद है. इस बीच भोपाल के करोंद स्थित कोरल कासा अपार्टमेंट्स के एक पेंटहाउस में भीषण आग लग गई, जिससे पूरी यूनिट जलकर खाक हो गई. वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दिल्ली जा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक निर्धारित है. इसके अलावा, यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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