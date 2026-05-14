MP Breaking News LIVE: दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन यादव, पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज एक बड़ी समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इस बीच पूरे राज्य में लू (हीटवेव) के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 14 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. पूरे राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. आज इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी ओर CM मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं. इस दौरे के दौरान उनके केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की उम्मीद है. इस बीच भोपाल के करोंद स्थित कोरल कासा अपार्टमेंट्स के एक पेंटहाउस में भीषण आग लग गई, जिससे पूरी यूनिट जलकर खाक हो गई. वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दिल्ली जा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक निर्धारित है. इसके अलावा, यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
एमपी में संपर्क अभियान 2026
मध्य प्रदेश सरकार संपर्क अभियान 2026 के तहत 14 मई को विशेष बिजली शिविरों का आयोजन कर रही है. ऊर्जा सेवाएं आपके द्वार के उद्देश्य से शुरू किया गया यह अभियान उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी से मुक्ति दिलाएगा. इन शिविरों की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें नए ग्रामीण घरेलू और कृषि पंप कनेक्शन मात्र ₹5 में उपलब्ध कराए जाएंगे.
दिल्ली दौरे पर सीएम साय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुबह 8:25 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उनके साथ दिल्ली जाएंगे. दिल्ली में मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक बैठक होनी तय है. अमित शाह के छत्तीसगढ़ के आगामी दौरे से पहले इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. शाह 19 मई को केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आने वाले हैं.
एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप
मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू के दोहरे प्रकोप से जूझ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक राज्य का आधा हिस्सा लू की चपेट में रहेगा. गुरुवार को कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सतर्क रहने को कहा है.