MP Breaking News LIVE: आज से होगी विभागों की हाई लेवल मीटिंग, सीएम मोहन करेंगे समीक्षा, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 15 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. आज से मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं. इस बीच, भोपाल में विभिन्न सरकारी विभागों की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक होनी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव इस विभागीय समीक्षा का नेतृत्व करेंगे. आने वाले वर्ष के लिए विभागों को विशिष्ट लक्ष्य सौंपे जाएंगे. उधर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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