MP Breaking News LIVE: आज से होगी विभागों की हाई लेवल मीटिंग, सीएम मोहन करेंगे समीक्षा, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज से विभिन्न विभागों की उच्च-स्तरीय समीक्षा की जाएगी. CM मोहन यादव समीक्षा बैठकें करेंगे, जिनमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. इस बीच पूरे प्रदेश में मौसम में भी अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 15 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. आज से मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं. इस बीच, भोपाल में विभिन्न सरकारी विभागों की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक होनी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव इस विभागीय समीक्षा का नेतृत्व करेंगे. आने वाले वर्ष के लिए विभागों को विशिष्ट लक्ष्य सौंपे जाएंगे. उधर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
एमपी में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
मध्यप्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर जारी नए रेट के अनुसार, नॉर्मल पेट्रोल 110.33 रुपये प्रति लीटर और XP95 पेट्रोल 119.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. वहीं डीजल की कीमत 95.48 रुपये प्रति लीटर हो गई है. पेट्रोल में 3.28 रुपये और डीजल में 3.08 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.
आज से विभागों की होगी हाई लेवल समीक्षा
भोपाल में आज विभिन्न विभागों की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठकें शुरू होंगी, जिनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे. इन बैठकों में 45 प्रमुख मुद्दों और नीतिगत निर्णयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है. सरकार आने वाले वर्ष के लिए विभागों के लिए लक्ष्य और कार्ययोजनाएं निर्धारित करेगी. मुख्यमंत्री कुछ चुनिंदा विभागों के लिए विशिष्ट समय-सीमाएं भी तय करेंगे और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे. ये बैठकें केवल नियमित समीक्षा बैठकें नहीं होंगी. बल्कि इनमें प्रशासनिक सुधारों, नीतिगत बदलावों और दीर्घकालिक निर्णयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन
कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर रायपुर में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस सदस्य भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे. यह विरोध प्रदर्शन सुबह 11:00 बजे शुरू होने वाला है.
एमपी में भीषण गर्मी
मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है. मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले चार दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है. इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास सहित कई जिलों में भीषण लू की स्थिति के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' घोषित किया गया है.