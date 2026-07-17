MP Breaking News LIVE: पीएम मोदी आज एमपी को देंगे बड़ी सौगात, CM मोहन यादव कटनी दौरे पर; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

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दतिया उपचुनाव में आज उतरेंगे दिग्गज
दतिया उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दतिया पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे. हेमंत खंडेलवाल चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देंगे. दोनों पार्टियां उपचुनाव में जीत पक्की करने के लिए अपने संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं.
राम मंदिर चंदा चोरी मामला
राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. इसी कड़ी में कांग्रेस आज रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. दोपहर 12 बजे जिला कांग्रेस कमेटी गांधी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे.
बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. करीब 9 दिन बाद प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 31 जिलों में गरज-चमक, आंधी और हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है. दूसरी ओर कुछ जिलों में उमस और गर्मी बढ़ने के भी आसार हैं.
पीएम मोदी 13 स्टेशनों का करेंगे लोकार्पण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के 13 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे.'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत विकसित इन स्टेशनों में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं.
MP News Updates: आज 17 जुलाई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में पुनर्विकसित किए गए 13 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव कटनी जिले के दौरे पर हैं, जहां वे उद्घाटन से पहले देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग (12 किमी) का निरीक्षण करेंगे. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है. कांग्रेस पार्टी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है. साथ ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा जानकारी के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...