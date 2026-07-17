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MP Breaking News LIVE: पीएम मोदी आज एमपी को देंगे बड़ी सौगात, CM मोहन यादव कटनी दौरे पर; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज कटनी जिले के दौरे पर रहेंगे. वहीं प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं. साथ ही, राज्य के कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 17, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:09 AM IST
MP Breaking News LIVE: पीएम मोदी आज एमपी को देंगे बड़ी सौगात, CM मोहन यादव कटनी दौरे पर; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें
17 July 2026 08:09 AM (IST)

दतिया उपचुनाव में आज उतरेंगे दिग्गज
दतिया उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दतिया पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे. हेमंत खंडेलवाल चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देंगे. दोनों पार्टियां उपचुनाव में जीत पक्की करने के लिए अपने संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं.

 

17 July 2026 08:09 AM (IST)

राम मंदिर चंदा चोरी मामला
राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. इसी कड़ी में कांग्रेस आज रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. दोपहर 12 बजे जिला कांग्रेस कमेटी गांधी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे.

 

17 July 2026 08:08 AM (IST)

बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. करीब 9 दिन बाद प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 31 जिलों में गरज-चमक, आंधी और हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है. दूसरी ओर कुछ जिलों में उमस और गर्मी बढ़ने के भी आसार हैं.

 

17 July 2026 08:08 AM (IST)

पीएम मोदी 13 स्टेशनों का करेंगे लोकार्पण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के 13 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे.'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत विकसित इन स्टेशनों में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं.

 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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