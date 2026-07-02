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MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव आज मंत्रालय में बैक टू बैक बैठकें करेंगे , कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंत्रालय में लगातार कई बैठकें करेंगे. वहीं दूसरी ओर राज्य के कई जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 02, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:33 AM IST
MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव आज मंत्रालय में बैक टू बैक बैठकें करेंगे , कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, पढ़ें बड़ी खबरें
02 July 2026 08:33 AM (IST)

कई बैठकों में शामिल होंगे सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को पूरे दिन मंत्रालय में लगातार कई बैठकों में शामिल होंगे. सुबह 10:55 बजे मंत्रालय पहुंचने के बाद, वे सुबह 11:00 बजे नर्मदा परियोजना की समीक्षा करेंगे. इसके बाद दोपहर 12:30 बजे कम बारिश की संभावित स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों पर चर्चा के लिए एक बैठक होगी. दोपहर 1:15 बजे मुलाकातों (अपॉइंटमेंट) के लिए समय तय किया गया है. दोपहर 2:00 बजे 'नर्मदा समग्र' की बैठक होनी है, जबकि दोपहर 3:00 बजे विभागीय निर्देशों और कार्यों की समीक्षा की जाएगी.

 

02 July 2026 08:31 AM (IST)

मनरेगा कर्मचारी आज से करेंगे आंदोलन
छत्तीसगढ़ में MGNREGA कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए गुरुवार से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे. राज्य भर में 12,000 से ज़्यादा कर्मचारी ग्रेड पे, HR पॉलिसी और सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. आंदोलन के पहले चरण में आज ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इसके बाद 3 जुलाई को जिला स्तर पर और 4 जुलाई को राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे.

 

02 July 2026 08:30 AM (IST)

बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. बुधवार को यह सागर और भोपाल डिवीजन के कई हिस्सों में पहुंच गया, जबकि गुरुवार को इसके उज्जैन और ग्वालियर-चंबल संभाग में पहुंचने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक राज्य में भारी से अति भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. यहां पढ़ें पूरी खबर

02 July 2026 08:29 AM (IST)

अग्रिम जमानत याचिका खारिज
खरगोन के मंडलेश्वर में स्थित विशेष POCSO कोर्ट ने मोहम्मद फरमान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. फरमान पर वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्मों में रोल दिलाने के बहाने अगवा करने और शादी करने के लिए केरल ले जाने का आरोप है. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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