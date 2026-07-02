/MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव आज मंत्रालय में बैक टू बैक बैठकें करेंगे , कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, पढ़ें बड़ी खबरें

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कई बैठकों में शामिल होंगे सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को पूरे दिन मंत्रालय में लगातार कई बैठकों में शामिल होंगे. सुबह 10:55 बजे मंत्रालय पहुंचने के बाद, वे सुबह 11:00 बजे नर्मदा परियोजना की समीक्षा करेंगे. इसके बाद दोपहर 12:30 बजे कम बारिश की संभावित स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों पर चर्चा के लिए एक बैठक होगी. दोपहर 1:15 बजे मुलाकातों (अपॉइंटमेंट) के लिए समय तय किया गया है. दोपहर 2:00 बजे 'नर्मदा समग्र' की बैठक होनी है, जबकि दोपहर 3:00 बजे विभागीय निर्देशों और कार्यों की समीक्षा की जाएगी.
मनरेगा कर्मचारी आज से करेंगे आंदोलन
छत्तीसगढ़ में MGNREGA कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए गुरुवार से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे. राज्य भर में 12,000 से ज़्यादा कर्मचारी ग्रेड पे, HR पॉलिसी और सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. आंदोलन के पहले चरण में आज ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इसके बाद 3 जुलाई को जिला स्तर पर और 4 जुलाई को राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे.
बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. बुधवार को यह सागर और भोपाल डिवीजन के कई हिस्सों में पहुंच गया, जबकि गुरुवार को इसके उज्जैन और ग्वालियर-चंबल संभाग में पहुंचने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक राज्य में भारी से अति भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. यहां पढ़ें पूरी खबर
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
खरगोन के मंडलेश्वर में स्थित विशेष POCSO कोर्ट ने मोहम्मद फरमान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. फरमान पर वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्मों में रोल दिलाने के बहाने अगवा करने और शादी करने के लिए केरल ले जाने का आरोप है. यहां पढ़ें पूरी खबर
MP News Updates: 2 जुलाई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. राज्य भर में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने आज कई जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में लगातार कई बैठकें करेंगे. उधर रायपुर में राज्य के मनरेगा (MGNREGA) कर्मचारी ग्रेड पे, HR पॉलिसी और सामाजिक सुरक्षा में बदलाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.