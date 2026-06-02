MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव आज फिर करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक, नौतपा के आखिरी दिन आंधी-बारिश, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 2 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. आज नौतपा का आखिरी दिन है. मौसम विभाग के अनुसार आज 45 जिलों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है. इसके चलते आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज एक बार फिर विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. वहीं समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की रिमांड आज खत्म हो रही है, जिसके बाद CBI दोनों को कोर्ट में पेश करेगी और उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. इसके अलावा, अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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