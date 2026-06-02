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MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव आज फिर करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक, नौतपा के आखिरी दिन आंधी-बारिश, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज एक बार फिर विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे. इस बीच ट्विशा शर्मा मामले के संबंध में CBI आज समर्थ और गिरिबाला सिंह को अदालत में पेश करेगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 02, 2026, 08:27 AM IST
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MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव आज फिर करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक, नौतपा के आखिरी दिन आंधी-बारिश, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: 2 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. आज नौतपा का आखिरी दिन है. मौसम विभाग के अनुसार आज 45 जिलों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है. इसके चलते आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज एक बार फिर विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. वहीं समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की रिमांड आज खत्म हो रही है, जिसके बाद CBI दोनों को कोर्ट में पेश करेगी और उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. इसके अलावा, अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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02 June 2026
08:24 AM

समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह कोर्ट में पेश होंगे
CBI आज ट्विशा मामले के सिलसिले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करने वाली है. इन दोनों की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है. जांच के दौरान दोनों ने अपने ऊपर लगे मारपीट और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों से इनकार किया है.

 

08:24 AM

रतलाम में लगी भीषण आग
रतलाम में सुबह 3 बजे एक दो-मंजिला मकान में आग लग गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया. घर में रहने वालों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई. आग बुझाने के लिए छह दमकल गाड़ियां भेजी गईं और सुबह तक आग पर काबू पा लिया गया. यह घटना मानकचौक पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है; आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने का संदेह है.

08:23 AM

मोहन यादव आज फिर करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज एक बार फिर विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे. दिन की शुरुआत सुबह 10:30 बजे विधानसभा में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगी. इसके बाद, सुबह 11:00 बजे, वे सचिवालय में कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे, जहाँ विभिन्न नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.इसके अलावा दोपहर 3:00 बजे, मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें विभाग के कार्यों, योजनाओं और प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा.

 

08:23 AM

नौतपा का आखिरी
आज नौतपा का आखिरी दिन है. लेकिन मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह बदल गया है. पिछले आठ दिनों से आंधी-तूफान और बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में खराब मौसम की चेतावनी जारी की है. धार और बड़वानी में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं.

 

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