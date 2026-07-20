MP Breaking News LIVE: आज से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र, अगले 4 दिन हल्की बारिश का अलर्ट; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

MP News Updates: 20 जुलाई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मध्य प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है. इस बीच, शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है. इस दौरान कांग्रेस की रणनीति को देखते हुए भाजपा ने बनाएगी प्लानिंग. मौसम की बात करें तो अगले चार दिनों में राज्य भर में हल्की बारिश की उम्मीद है, साथ ही 4-5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जामगांव में राज्य-स्तरीय 'शाला प्रवेशोत्सव' का उद्घाटन करेंगे. साथ ही राज्य के कई जिलों में आंधी-तूफान, तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें हवा की गति 30-40 किमी/घंटा तक पहुंचने की संभावना है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा जानकारी के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.