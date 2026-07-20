MP Breaking News LIVE: आज से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र, अगले 4 दिन हल्की बारिश का अलर्ट; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

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शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ
आज जामगांव में राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. नए नामांकित बच्चों का तिलक लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा. इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे. 100% नामांकन हासिल करने पर विशेष जोर दिया जाएगा.
हल्की बारिश की संभावना
मध्य प्रदेश में अगले चार दिन तक हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 23 जुलाई तक प्रदेश में तेज बारिश की संभावना कम है, हालांकि दतिया, मंडला और डिंडोरी समेत 4-5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 47 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.
एमपी विधानसभा सत्र का मानसून सत्र
मध्य प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं. इस सत्र के दौरान विपक्ष उज्जैन जमीन खरीद मामले, केन-बेतवा प्रोजेक्ट से विस्थापित लोगों के मुआवजे में गड़बड़ी, किसान, NEET-UG पेपर लीक और CBSE परीक्षाओं में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. यहां पढ़ें पूरी खबर
आज होगी भाजपा विधायक दल की बैठक
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी.बैठक में कांग्रेस की रणनीति का जवाब देने और सदन की कार्यवाही को लेकर पार्टी की रणनीति तय की जाएगी. वहीं, मंगलवार शाम को विपक्ष के नेता के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है.
MP News Updates: 20 जुलाई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मध्य प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है. इस बीच, शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है. इस दौरान कांग्रेस की रणनीति को देखते हुए भाजपा ने बनाएगी प्लानिंग. मौसम की बात करें तो अगले चार दिनों में राज्य भर में हल्की बारिश की उम्मीद है, साथ ही 4-5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जामगांव में राज्य-स्तरीय 'शाला प्रवेशोत्सव' का उद्घाटन करेंगे. साथ ही राज्य के कई जिलों में आंधी-तूफान, तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें हवा की गति 30-40 किमी/घंटा तक पहुंचने की संभावना है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा जानकारी के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.