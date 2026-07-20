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MP Breaking News LIVE: आज से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र, अगले 4 दिन हल्की बारिश का अलर्ट; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल समेत कई अहम बिलों पर चर्चा होगी. वहीं मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 20, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:38 AM IST
MP Breaking News LIVE: आज से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र, अगले 4 दिन हल्की बारिश का अलर्ट; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें
20 July 2026 08:36 AM (IST)

 शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ
आज जामगांव में राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. नए नामांकित बच्चों का तिलक लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा. इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे. 100% नामांकन हासिल करने पर विशेष जोर दिया जाएगा.

20 July 2026 08:33 AM (IST)

हल्की बारिश की संभावना
मध्य प्रदेश में अगले चार दिन तक हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 23 जुलाई तक प्रदेश में तेज बारिश की संभावना कम है, हालांकि दतिया, मंडला और डिंडोरी समेत 4-5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 47 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.

20 July 2026 08:32 AM (IST)

एमपी विधानसभा सत्र का मानसून सत्र
मध्य प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं. इस सत्र के दौरान विपक्ष उज्जैन जमीन खरीद मामले, केन-बेतवा प्रोजेक्ट से विस्थापित लोगों के मुआवजे में गड़बड़ी, किसान, NEET-UG पेपर लीक और CBSE परीक्षाओं में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. यहां पढ़ें पूरी खबर

20 July 2026 08:32 AM (IST)

आज होगी भाजपा विधायक दल की बैठक
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी.बैठक में कांग्रेस की रणनीति का जवाब देने और सदन की कार्यवाही को लेकर पार्टी की रणनीति तय की जाएगी. वहीं, मंगलवार शाम को विपक्ष के नेता के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है.

 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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