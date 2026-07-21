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MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा में UCC पर होगी चर्चा, 10 और विधेयक होंगे पेश; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है. आज UCC बिल पर चर्चा होगी, साथ ही गिरिबाला सिंह की जमानत अर्ज़ी पर भी सुनवाई होगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 21, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:05 AM IST
MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा में UCC पर होगी चर्चा, 10 और विधेयक होंगे पेश; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें
21 July 2026 09:04 AM (IST)

राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला
राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत के खिलाफ 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

 

21 July 2026 08:20 AM (IST)

UCC विधेयक पर चर्चा
आज मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है. कार्यवाही के दौरान, सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से जुड़ा एक बिल पर चर्चा होनी है. इसके अलावा, इस सत्र के दौरान 10 और बिल पेश किए जाएंगे.

 

21 July 2026 08:20 AM (IST)

छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक आज
छत्तीसगढ़ बीजेपी में आज से दो दिवसीय संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू हो रहा है. राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की अध्यक्षता में प्रदेश संगठन की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी. मंगलवार को दोपहर 3 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, जबकि शाम 6 बजे प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी.

 

21 July 2026 08:20 AM (IST)

आज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई
भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मामले में आज पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई होगी. गिरिबाला सिंह पिछले 48 दिनों से जेल में हैं। उन्होंने सोमवार को जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी.

 

21 July 2026 08:19 AM (IST)

भारी बारिश का अलर्ट
इस मानसून सीजन में बारिश की कमी के कारण मध्य प्रदेश सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है. राज्य में औसत बारिश के आंकड़ों के मुकाबले काफी कम बारिश हुई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज आज 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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