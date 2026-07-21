MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा में UCC पर होगी चर्चा, 10 और विधेयक होंगे पेश; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

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राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला
राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत के खिलाफ 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
UCC विधेयक पर चर्चा
आज मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है. कार्यवाही के दौरान, सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से जुड़ा एक बिल पर चर्चा होनी है. इसके अलावा, इस सत्र के दौरान 10 और बिल पेश किए जाएंगे.
छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक आज
छत्तीसगढ़ बीजेपी में आज से दो दिवसीय संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू हो रहा है. राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की अध्यक्षता में प्रदेश संगठन की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी. मंगलवार को दोपहर 3 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, जबकि शाम 6 बजे प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी.
आज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई
भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मामले में आज पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई होगी. गिरिबाला सिंह पिछले 48 दिनों से जेल में हैं। उन्होंने सोमवार को जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी.
भारी बारिश का अलर्ट
इस मानसून सीजन में बारिश की कमी के कारण मध्य प्रदेश सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है. राज्य में औसत बारिश के आंकड़ों के मुकाबले काफी कम बारिश हुई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज आज 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. यहां पढ़ें पूरी खबर
MP News Updates: 21 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है. सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होनी है और दस और बिल पेश किए जाएंगे. वहीं ट्विशा शर्मा मामले में गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है. यह अर्ज़ी सोमवार को पूर्व जज ने दायर की थी. दूसरी ओर राज्य भर में भारी बारिश जारी है. भोपाल में कल देर रात से बारिश हो रही है और आज चार जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...