MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव बैक टू बैक करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक, भोपाल पहुंचीं स्वच्छता सर्वे टीमें, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: स्वच्छता सर्वेक्षण की टीमें भोपाल पहुंच चुकी हैं. जमीनी सर्वेक्षण आज से शुरू हो रहा है. मुख्यमंत्री मोहन यादव विभिन्न विभागों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें करेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 21 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. राज्य में भीषण लू की तीव्रता बढ़ गई है. आज सात जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव विभिन्न सरकारी विभागों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें करने वाले हैं. हर विभाग के लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना है. स्वच्छता सर्वेक्षण टीमें भोपाल पहुंच चुकी हैं, और आज से जमीनी सर्वेक्षण शुरू होने वाले हैं. इसकी शुरुआत बेरसिया से हो सकती है. इसके अलावा, यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट
भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. जिला कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम (PM-2) की मांग पर फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके बाद ट्विशा के परिजनों ने हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया है. परिवार का आरोप है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सवाल अनुत्तरित हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सेकेंड पोस्टमार्टम जरूरी है.
एमपी में लू का अलर्ट
मध्य प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है. मौसम विभाग ने आज राज्य के सात जिलों में भीषण लू के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है. इसके अलावा भोपाल और ग्वालियर सहित 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
भोपाल पहुंचीं स्वच्छता सर्वे टीमें
स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सर्वेक्षण टीमें भोपाल पहुंच चुकी हैं और ग्राउंड सर्वेक्षण आज से शुरू हो रहा है. रिपोर्टों के अनुसार सर्वेक्षण की शुरुआत बेरसिया क्षेत्र से होने की संभावना है. इस प्रक्रिया के दौरान टीम शहर की स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं का मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी.
सीएम मोहन यादव आज करेंगे समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज लगातार बैक टू बैक समीक्षा बैठकें करेंगे, जिसमें छह महत्वपूर्ण विभागों के कामकाज का आकलन किया जाएगा. इन बैठकों में स्कूल शिक्षा, परिवहन, सहकारिता, जनजाति कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग की प्रगति रिपोर्ट पेश की जाएगी. मुख्यमंत्री विभागवार विकास कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे। हर विभाग का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा.
रायपुर में आतंकवाद विरोध दिवस
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी आज रायपुर में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाएगी. इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता आतंकवाद के खिलाफ शपथ लेंगे और राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. यह कार्यक्रम सुबह 10:00 बजे जिला कांग्रेस समिति कार्यालय में आयोजित किया जाएगा, जबकि सुबह 11:00 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा.