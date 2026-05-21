MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव बैक टू बैक करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक, भोपाल पहुंचीं स्वच्छता सर्वे टीमें, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 21 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. राज्य में भीषण लू की तीव्रता बढ़ गई है. आज सात जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव विभिन्न सरकारी विभागों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें करने वाले हैं. हर विभाग के लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना है. स्वच्छता सर्वेक्षण टीमें भोपाल पहुंच चुकी हैं, और आज से जमीनी सर्वेक्षण शुरू होने वाले हैं. इसकी शुरुआत बेरसिया से हो सकती है. इसके अलावा, यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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