MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, बूथ स्तर तक UCC का प्रचार प्रसार करेगी BJP, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

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होम वोटिंग की सुविधा
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए एक संवेदनशील पहल के तहत प्रशासन ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा शुरू की है. इसके तहत 85 वर्ष से अधिक आयु और चलने-फिरने में असमर्थ 86 पात्र मतदाताओं को घर बैठे मतदान का अधिकार दिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर
एमपी में फिर एक्टिव हुआ मानसून
मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. 15 जिलों में अति भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, जबकि शिवपुरी, गुना, सागर और डिंडोरी में भारी बारिश की संभावना है.
आज होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक
रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी. सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है.
बूथ स्तर तक UCC का प्रचार प्रसार करेगी भाजपा
बीजेपी समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बूथ स्तर तक जनजागरूकता अभियान चलाएगी. इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायकों को सौंपी जाएगी. अभियान के दौरान लोगों को बताया जाएगा कि UCC के तहत महिला और पुरुष को संपत्ति सहित समान अधिकार देकर आधी आबादी के हितों को मजबूत किया जा रहा है.
एमपी विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, जिसमें 7,765.77 करोड़ रुपये के प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है. कांग्रेस समेत विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सदन में हंगामे के आसार भी बने हुए हैं.
MP News Updates: 22 जुलाई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. MP विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है. सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पेश किया गया है और BJP इसके लिए बूथ स्तर तक प्रचार करने की तैयारी में है. पार्टी UCC के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करेगी, जिसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायकों को सौंपी गई है. सदन में हंगामे की भी आशंका है. इस बीच राज्य में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. 35 से ज़्यादा जिलों में बारिश हो रही है और अगले चार दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उधर, छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.