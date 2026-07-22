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MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, बूथ स्तर तक UCC का प्रचार प्रसार करेगी BJP, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. इस दौरान हंगामे के आसार हैं. उधर, बीजेपी बूथ स्तर तक UCC का प्रचार प्रसार करेगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 22, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:37 AM IST
MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, बूथ स्तर तक UCC का प्रचार प्रसार करेगी BJP, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
22 July 2026 08:36 AM (IST)

 होम वोटिंग की सुविधा
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए एक संवेदनशील पहल के तहत प्रशासन ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा शुरू की है. इसके तहत 85 वर्ष से अधिक आयु और चलने-फिरने में असमर्थ 86 पात्र मतदाताओं को घर बैठे मतदान का अधिकार दिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

22 July 2026 08:35 AM (IST)

एमपी में फिर एक्टिव हुआ मानसून
मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. 15 जिलों में अति भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, जबकि शिवपुरी, गुना, सागर और डिंडोरी में भारी बारिश की संभावना है.

22 July 2026 08:34 AM (IST)

आज होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक
रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी. सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है.

22 July 2026 08:34 AM (IST)

बूथ स्तर तक UCC का प्रचार प्रसार करेगी भाजपा
बीजेपी समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बूथ स्तर तक जनजागरूकता अभियान चलाएगी. इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायकों को सौंपी जाएगी. अभियान के दौरान लोगों को बताया जाएगा कि UCC के तहत महिला और पुरुष को संपत्ति सहित समान अधिकार देकर आधी आबादी के हितों को मजबूत किया जा रहा है.

 

22 July 2026 08:34 AM (IST)

एमपी विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, जिसमें 7,765.77 करोड़ रुपये के प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है. कांग्रेस समेत विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सदन में हंगामे के आसार भी बने हुए हैं.

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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