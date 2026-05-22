MP Breaking News LIVE: ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, CM मोहन की बैठक का दूसरा दिन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मैराथन बैठकों का दूसरा दिन है. वे ऊर्जा, खाद्य और आयुष विभागों की समीक्षा करेंगे. इस बीच ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनके पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 22 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. नौतपा शुरू होने से पहले ही पूरा राज्य भीषण गर्मी की मार झेल रहा है. चार जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां तापमान 46 डिग्री के पार जाने की संभावना है. इस बीच ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है. यह याचिका ट्विशा की मौत के मामले में दायर की गई है. जमानत याचिका जबलपुर हाई कोर्ट में दायर की गई है. दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी मैराथन समीक्षा बैठकों का दूसरा दिन जारी रखे हुए हैं. आज वे ऊर्जा, खाद्य और आयुष विभागों की समीक्षा करेंगे. इन समीक्षा सत्रों के दौरान संबंधित विभागों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.
भोजशाला में हाई अलर्ट
धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के संबंध में हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष इसके बाद आने वाले पहले शुक्रवार को महा-आरती पूजा करेगा. वहां पहली बार वहां कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी.
सीएम मोहन की बैठक का दूसरा दिन
आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मैराथन समीक्षा बैठकों का दूसरा दिन है. मुख्यमंत्री ऊर्जा, खाद्य और आयुष विभागों के कामकाज और योजनाओं की समीक्षा करेंगे. इस बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले, कल छह विभागों की लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं.
ट्विशा शर्मा मौत मामला
ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले 18 मई को भोपाल जिला न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया है. मामले में पुलिस ने समर्थ सिंह पर 30 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है.
एमपी में लू का अलर्ट
मध्य प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी और लू का असर तेज हो गया है. मौसम विभाग ने निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है. नौतपा 25 मई से शुरू होने वाला है, और उम्मीद है कि अगले 10 दिनों तक गर्मी अपने चरम पर रहेगी. शहडोल, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली समेत 21 ज़िलों के लिए भीषण लू का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.