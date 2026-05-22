MP Breaking News LIVE: ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, CM मोहन की बैठक का दूसरा दिन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 22 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. नौतपा शुरू होने से पहले ही पूरा राज्य भीषण गर्मी की मार झेल रहा है. चार जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां तापमान 46 डिग्री के पार जाने की संभावना है. इस बीच ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है. यह याचिका ट्विशा की मौत के मामले में दायर की गई है. जमानत याचिका जबलपुर हाई कोर्ट में दायर की गई है. दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी मैराथन समीक्षा बैठकों का दूसरा दिन जारी रखे हुए हैं. आज वे ऊर्जा, खाद्य और आयुष विभागों की समीक्षा करेंगे. इन समीक्षा सत्रों के दौरान संबंधित विभागों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.

Add Zee News as a Preferred Source