/MP Highlight: भोपाल में कांग्रेस करेगी बीजेपी कार्यालय का घेराव, इंदौर पहुंचे सीएम मोहन यादव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

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प्लांट प्रबंधन की लापरवाही
जांजगीर-चंपा में प्लांट प्रबंधन की लापरवाही का मामला एक बार फिर सामने आया है. प्रकाश इंडस्ट्रीज के 'ओल्ड शेड' में एक गंभीर हादसा हुआ, जिसमें फेंसिंग खराब होने के कारण तीन ठेका श्रमिक झुलस गए. कंपनी के हेल्थ सेंटर में प्राथमिक उपचार के बाद घायल वर्करों को भिलाई रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि तीनों वर्कर M/s अनमोल यादव के तहत काम कर रहे थे. कंपनी मैनेजमेंट ने घटना की जानकारी चंपा पुलिस स्टेशन को दी.
सोनम की जमानत रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है. इस मामले में एक अहम आदेश देते हुए कोर्ट ने उसे तीन हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद सोनम को वापस जेल जाना होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर
टंकी पर चढ़े बीजेपी नेता
श्योपुर जिले के विजयपुर में लोगों की शिकायतों को लेकर एक अनोखा और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. अपनी मांगों को मनवाने के लिए बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी सौरभ जादौन बस स्टैंड पर बनी 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए. यहां पढ़ें पूरी खबर
नवजात शिशु लावारिस मिला
मध्य प्रदेश के मंदसौर के भानपुरा थाना क्षेत्र के लोटखेड़ी के पास एक नवजात शिशु लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ मिला, शिशु के परिजनों की तलाश में पुलिस लगी हुई है, नवजात शिशु की हालत स्थिर है, शिशु बालक बताया जा रहा है.
पन्ना में हत्या का खुलासा
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 11 जुलाई 2025 को हुई नन्नू सोनी हत्याकांड का पुलिस ने एक साल बाद खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार पत्नी अर्चना सोनी ने अपने पहले पति के साथ मिलकर संपत्ति विवाद के चलते हत्या की साजिश रची थी. यहां पढ़ें पूरी खबर
बलौदाबाजार हिंसा केस में अमित बघेल रिहा
छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है. रिहाई के बाद समर्थकों ने जेल के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया.
बारिश का अलर्ट
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण मध्य प्रदेश में मानसून काफी तेज हो गया है. पिछले 24 घंटों में राज्य के 35 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसमें नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा 4.2 इंच बारिश हुई. मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर और सागर समेत लगभग पूरे राज्य में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर
कांग्रेस के 12 नेताओं समेत अन्य कार्यकर्ताओं पर एफआईआर
रायपुर में भाजपा के कांग्रेस भवन घेराव के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के 12 नेताओं समेत अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कांच की बोतलें, पत्थर, लकड़ी और जूते फेंके गए, जिससे सब-इंस्पेक्टर, महिला आरक्षक सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए.
इंदौर और अलीराजपुर के दौरे पर सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर और अलीराजपुर के दौरे पर रहेंगे. सुबह भोपाल से इंदौर पहुंचकर लवकुश लेवल-2 ब्रिज की लेन का शुभारंभ करेंगे. इसके बाद वे चंद्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर) जाएंगे, जहां अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर माल्यार्पण करेंगे और आजाद प्रेरणा पर्व की विशाल मशाल यात्रा में शामिल होंगे.
आज कांग्रेस करेगी बीजेपी कार्यालय का घेराव
नीट पेपर लीक मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में घमासान तेज हो गया है. भाजपा द्वारा कांग्रेस दफ्तर के घेराव के एक दिन बाद अब कांग्रेस ने भोपाल में बीजेपी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है. AICC के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यालय से विरोध मार्च निकालेंगे और बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे.
MP News Updates: 23 जुलाई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. सबसे पहले राज्य भर में भारी बारिश का दौर जारी है. आज फिर कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें नीमच और भोपाल जैसे इलाकों में तेज बारिश की संभावना है. इस बीच बीजेपी के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी NEET पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की है और आज वे बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर और आलीराजपुर का दौरा करेंगे, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.