/MP Breaking News LIVE: श्योपुर में छात्रों का प्रदर्शन, गिरिबाला सिंह जमानत याचिका पर आज सुनवाई, पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

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श्योपुर में छात्रों का प्रदर्शन
देशभर में चल रहे जंतर-मंतर धरने के समर्थन में श्योपुर में भी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. छात्र हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर रैली के रूप में निकले और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की. छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और अपनी मांगों पर सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की. प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल हुए.
महाकाल मंदिर में खास व्यवस्था
उज्जैन के विश्व-प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण और भादौ के महीनों में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सेहत और सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. श्रावण के हर सोमवार को व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को विशेष फलाहार उपलब्ध कराया जाएगा.
मोर की मौत से हड़कंप
बैतूल जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जहां फसल को बचाने के लिए खेत में डाले गए जहर ने पांच बेजुबान राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान ले ली. इस घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
सीएम साय का बड़ा ऐलान
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) जल्द लागू करने का बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि UCC बिल को आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया जाएगा. इससे पहले रंजना देसाई की अध्यक्षता में पहली बैठक आज होनी है. यहां पढ़ें पूरी खबर
कांग्रेस का धरना अब भी जारी
रायपुर के खम्हारडीह थाने में कांग्रेस का धरना लगातार जारी है. गुरुवार शाम से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थाने के बाहर टेंट लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए. कांग्रेस का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, धरना जारी रहेगा.
मेट्रो यात्रियों के लिए खुशखबरी
भोपाल में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. यात्रियों को अब मेट्रो के लिए 75 मिनट तक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 25 जुलाई से सुभाष नगर से एम्स (AIIMS) रूट पर चार नई मेट्रो ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी. यानि हर 15 मिनट पर मेट्रो मिलेगी.
भोजशाला विवाद
धार की ऐतिहासिक भोजशाला में नमाज के लिए पास में वैकल्पिक स्थान देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इंदौर हाईकोर्ट ने 15 मई 2026 को भोजशाला में 365 दिन पूजा का अधिकार देकर शुक्रवार की नमाज पर पाबंदी लगाई थी. यहां पढ़ें पूरी खबर
आज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई
ट्विशा शर्मा मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आज विशेष CBI कोर्ट में सुनवाई होगी. कई अदालतों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई है. जमानत आवेदन में गिरिबाला सिंह ने अपनी मां की देखभाल की आवश्यकता, खराब स्वास्थ्य और घर में हुई चोरी का हवाला देते हुए राहत की मांग की है.
पन्ना जिले के दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पन्ना जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे ₹204.26 करोड़ की लागत से 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे. इनमें ₹94.63 करोड़ के 6 कार्यों का लोकार्पण और ₹109.63 करोड़ के 16 विकास कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है. गुनौर, पवई और शासकीय महाविद्यालय के नए भवनों का उद्घाटन किया जाएगा.
मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार
मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने श्योपुर, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर और पन्ना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटे में 4 इंच तक वर्षा हो सकती है. वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं.
MP News Updates: 24 जुलाई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पन्ना के दौरे पर हैं, जहां वे इलाके को ₹204.26 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. वे ₹94.63 करोड़ की छह परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ₹109.63 करोड़ की 16 परियोजनाओं का भूमि-पूजन करेंगे. वहीं, ट्विशा शर्मा मामले में गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी है. सुप्रीम कोर्ट भोजशाला परिसर के पास नमाज पढ़ने के लिए जगह की मांग करने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगा. साथ ही प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.इसके अलावा राज्य की सभी ताजी खबरों के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.