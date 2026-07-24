Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /Madhya Pradesh - MP
  • /MP Breaking News LIVE: श्योपुर में छात्रों का प्रदर्शन, गिरिबाला सिंह जमानत याचिका पर आज सुनवाई, पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें
Live Now

MP Breaking News LIVE: श्योपुर में छात्रों का प्रदर्शन, गिरिबाला सिंह जमानत याचिका पर आज सुनवाई, पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पन्ना जिले के दौरे पर हैं, जहां वे करोड़ों रुपये की सौगातें देंगें. साथ ही गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा ख़बरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 24, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:26 PM IST
MP Breaking News LIVE: श्योपुर में छात्रों का प्रदर्शन, गिरिबाला सिंह जमानत याचिका पर आज सुनवाई, पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें
24 July 2026 01:22 PM (IST)

श्योपुर में छात्रों का प्रदर्शन
देशभर में चल रहे जंतर-मंतर धरने के समर्थन में श्योपुर में भी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. छात्र हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर रैली के रूप में निकले और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की. छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और अपनी मांगों पर सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की. प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल हुए.

 

24 July 2026 12:20 PM (IST)

महाकाल मंदिर में खास व्यवस्था
उज्जैन के विश्व-प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण और भादौ के महीनों में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सेहत और सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. श्रावण के हर सोमवार को व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को विशेष फलाहार उपलब्ध कराया जाएगा.

 

24 July 2026 11:03 AM (IST)

मोर की मौत से हड़कंप
बैतूल जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जहां फसल को बचाने के लिए खेत में डाले गए जहर ने पांच बेजुबान राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान ले ली. इस घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

24 July 2026 10:54 AM (IST)

सीएम साय का बड़ा ऐलान
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) जल्द लागू करने का बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि UCC बिल को आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया जाएगा. इससे पहले रंजना देसाई की अध्यक्षता में पहली बैठक आज होनी है. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

24 July 2026 09:50 AM (IST)

कांग्रेस का धरना अब भी जारी
रायपुर के खम्हारडीह थाने में कांग्रेस का धरना लगातार जारी है. गुरुवार शाम से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थाने के बाहर टेंट लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए. कांग्रेस का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, धरना जारी रहेगा.

24 July 2026 08:08 AM (IST)

 मेट्रो यात्रियों के लिए खुशखबरी
भोपाल में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. यात्रियों को अब मेट्रो के लिए 75 मिनट तक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 25 जुलाई से सुभाष नगर से एम्स (AIIMS) रूट पर चार नई मेट्रो ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी. यानि हर 15 मिनट पर मेट्रो मिलेगी.

 

24 July 2026 08:07 AM (IST)

भोजशाला विवाद
धार की ऐतिहासिक भोजशाला में नमाज के लिए पास में वैकल्पिक स्थान देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.  इंदौर हाईकोर्ट ने 15 मई 2026 को भोजशाला में 365 दिन पूजा का अधिकार देकर शुक्रवार की नमाज पर पाबंदी लगाई थी. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

24 July 2026 08:06 AM (IST)

आज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई
ट्विशा शर्मा मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आज विशेष CBI कोर्ट में सुनवाई होगी. कई अदालतों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई है. जमानत आवेदन में गिरिबाला सिंह ने अपनी मां की देखभाल की आवश्यकता, खराब स्वास्थ्य और घर में हुई चोरी का हवाला देते हुए राहत की मांग की है.

 

24 July 2026 08:06 AM (IST)

पन्ना जिले के दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पन्ना जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे ₹204.26 करोड़ की लागत से 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे. इनमें ₹94.63 करोड़ के 6 कार्यों का लोकार्पण और ₹109.63 करोड़ के 16 विकास कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है. गुनौर, पवई और शासकीय महाविद्यालय के नए भवनों का उद्घाटन किया जाएगा. 

 

24 July 2026 08:05 AM (IST)

मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार
मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने श्योपुर, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर और पन्ना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटे में 4 इंच तक वर्षा हो सकती है. वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
MP Breaking News LIVE
mp news

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दोस्तों की मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, धक्का लगने से युवक की मौत, हत्या का केस दर्ज
gwalior crime news45 min ago
2
balaghat news1 hr ago
3
Sidhi news3 hrs ago
4
Ujjain Mahakal Procession6:22 AM IST
5
urea distribution5:43 AM IST