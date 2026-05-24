MP Breaking News LIVE: एमपी में ऑनलाइन एप के जरिए गिद्धों की गिनती, बैंगलुरु दौरे पर सीएम मोहन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: 24 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. CM मोहन यादव का आज का कार्यक्रम काफी व्यस्त है. वे सिंगरौली और बेंगलुरु का दौरा करेंगे, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. रविवार को भोपाल के 36 परीक्षा केंद्रों पर UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दो पालियों में होगी. इस बीच राज्य के आधे हिस्से के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.

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