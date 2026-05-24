MP Breaking News LIVE: एमपी में ऑनलाइन एप के जरिए गिद्धों की गिनती, बैंगलुरु दौरे पर सीएम मोहन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंगरौली और बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस बीच आज भोपाल में UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 24 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. CM मोहन यादव का आज का कार्यक्रम काफी व्यस्त है. वे सिंगरौली और बेंगलुरु का दौरा करेंगे, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. रविवार को भोपाल के 36 परीक्षा केंद्रों पर UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दो पालियों में होगी. इस बीच राज्य के आधे हिस्से के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.
ट्विशा शर्मा की मौत का मामला
एक्टर और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच तेज हो गई है. हाई कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए रविवार को AIIMS, भोपाल में शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम किया जाएगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी.
UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज
UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज भोपाल में आयोजित की जा रही है. शहर के 36 परीक्षा केंद्रों पर 12,000 से अधिक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे. यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुबह 9:00 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले पहुंच जाएं.
सिंगरौली और बैंगलुरु दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली और बैंगलुरु के दौरे पर रहेंगे. सुबह स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे सुबह 8:00 बजे सिंगरौली से रीवा के लिए रवाना होंगे. इसके बाद वे सुबह 8:50 बजे रीवा से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेंगे और सुबह 11:05 बजे वहां पहुंचेंगे. बेंगलुरु के लोक भवन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद, मुख्यमंत्री दोपहर 2:10 बजे उदयपुरा स्थित श्री श्री रवि शंकर आश्रम आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर के लिए रवाना होंगे.
एमपी में लू का प्रकोप
मध्य प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी और लू ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. राज्य के कई जिलों में सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का असर साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है. आज कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है.