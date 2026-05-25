MP Breaking News LIVE: गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने पर HC में सुनवाई, आज से नौतपा शुरू, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार के दौरे पर हैं, जहां वे भोजशाला में पूजा-अर्चना करेंगे. इस बीच राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 25 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. नौतपा यानी भीषण गर्मी के नौ दिन आज से शुरू हो गए हैं, जिसके चलते पूरे राज्य में भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच बढ़ती महंगाई ने आम जनता को एक और झटका दिया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं. उधर, हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पहली बार धार स्थित भोजशाला का दौरा करने वाले हैं. वहां वे पूजा-अर्चना और एक रोडशो करेंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.
ट्विशा शर्मा मौत मामला
गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने के संबंध में एक अहम सुनवाई आज जबलपुर हाई कोर्ट में होनी है. राज्य सरकार और ट्विशा के पिता ने कोर्ट में याचिकाएं दायर कर अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है. गिरिबाला सिंह ने 15 मई को अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ देकर राहत दी थी.
रायपुर में भी कॉकरोच जनता पार्टी!
रायपुर के माना इलाके में युवाओं के एक समूह ने स्थानीय जंगल को बचाने की मांग को लेकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले विरोध करते हुए, कार्यकर्ताओं ने ऐसी टोपियां पहनकर प्रदर्शन किया जिन पर "मैं भी एक कॉकरोच हूँ" का लिखा था. ये युवा बाजार में घूम-घूमकर लोगों का समर्थन मांग रहे थे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैला रहे थे.
पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी
देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. मई महीने में यह चौथी बार है जब तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है. आज पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है.
आज से नौतपा शुरू
मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है. राज्य के कई जिलों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है. रविवार को खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म स्थान रहे, जहां अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस बीच सोमवार को 30 से अधिक जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है.