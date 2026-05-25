MP Breaking News LIVE: गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने पर HC में सुनवाई, आज से नौतपा शुरू, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 25 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. नौतपा यानी भीषण गर्मी के नौ दिन आज से शुरू हो गए हैं, जिसके चलते पूरे राज्य में भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच बढ़ती महंगाई ने आम जनता को एक और झटका दिया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं. उधर, हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पहली बार धार स्थित भोजशाला का दौरा करने वाले हैं. वहां वे पूजा-अर्चना और एक रोडशो करेंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.

Add Zee News as a Preferred Source