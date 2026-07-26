MP Breaking News LIVE: भोपाल में सड़कों को लेकर अनोखा प्रदर्शन, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

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भोपाल में अनोखा प्रदर्शन
राजधानी भोपाल में सड़क निर्माण में देरी और बदहाल सड़क से परेशान रहवासियों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. लोगों ने सड़क पर धान रोपकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया. रहवासियों का कहना है कि संबंधित विधायक दो बार सड़क निर्माण का भूमिपूजन कर चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क नहीं बन सकी.
मन की बात कार्यक्रम में सीएम साय हुए शामिल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम के 136वें एपिसोड में शामिल हुए. यह कार्यक्रम देवेंद्र नगर के त्रिमूर्ति भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे.
स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे गंभीर सवाल
शहडोल के बिरसा मुंडा सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे अस्पताल की सुविधाओं पर सवाल उठ रहे हैं. वीडियो में गंभीर रूप से बीमार मरीज को स्ट्रेचर न मिलने के कारण परिजन चादर का झूला बनाकर डॉक्टर के कक्ष और वार्ड तक ले जाते दिख रहे हैं.
भोपाल में पुलिस की दबिश
पुलिस ने भोपाल के तलैया इलाके में छापेमारी की. देर रात हुए इस ऑपरेशन से राजधानी में हड़कंप मच गया. यह कार्रवाई अवैध नशीले पदार्थों को लेकर की गई, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा कर सकती है.
टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयोग के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया है. ED ने सोनवानी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर PMLA की विशेष अदालत में पेश किया.
बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि रीवा, सतना, छतरपुर और बालाघाट समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. यहां पढ़ें पूरी खबर
निवाड़ी दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवाड़ी जिले के दौरे पर रहेंगे. दौरे के दौरान वे कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण और जिला अस्पताल का उद्घाटन करेंगे. शासकीय पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर जिले को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे.
दतिया उपचुनाव के लिए प्रचार तेज
कांग्रेस पार्टी ने दतिया उपचुनाव के लिए अपना प्रचार तेज कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज दतिया पहुंचेंगे और पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार और जनसंपर्क करेंगे. वहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने तीन दिन के दौरे के दूसरे दिन भी इलाके में सक्रिय रहेंगे. दोनों वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे और मतदाताओं से बातचीत करेंगे. कांग्रेस उपचुनाव में जीत पक्की करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है.
रायपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई
रायपुर नगर निगम के जोन-8 स्वास्थ्य विभाग ने स्वच्छता को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए गंदगी मिलने पर आठ संस्थानों पर कुल ₹20 हजार का ई-चालान जारी किया. जनशिकायत सही पाए जाने के बाद टीम ने औचक निरीक्षण किया. कार्रवाई के दौरान पिकाडली होटल पर ₹10 हजार, बंटी नमकीन पर ₹5 हजार, हरमन ढाबा पर ₹2 हजार और अग्रवाल होटल पर ₹1 हजार का जुर्माना लगाया गया.
MP News Updates: 26 जुलाई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवाड़ी जिले के दौरे पर हैं, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 'मन की बात' कार्यक्रम सुनेंगे और संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे. साथ ही कांग्रेस पार्टी ने दतिया उपचुनाव के लिए अपना प्रचार तेज कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आज दतिया में रहेंगे. कांग्रेस ने उपचुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. राज्य की सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.