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MP Breaking News LIVE: आज जारी होगी किसान कल्याण योजना की राशि, भोपाल में MBBS इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री मोहन यादव आज किसान कल्याण योजना की राशि जारी करेंगे. वहीं, भोपाल में MBBS इंटर्न अपने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा ख़बरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 27, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:44 AM IST
MP Breaking News LIVE: आज जारी होगी किसान कल्याण योजना की राशि, भोपाल में MBBS इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन, पढ़ें बड़ी खबरें
27 July 2026 11:44 AM (IST)

मैहर में 21 बकरियों की मौत
मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र स्थित खारा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया. तेज बारिश और गरज-चमक के बीच महुआ के पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़ी 21 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 बकरियां घायल हो गईं.

 

27 July 2026 10:00 AM (IST)

निशातपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण 
भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण 28 जुलाई को होगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भोपाल के सांसद आलोक शर्मा इस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी.

 

27 July 2026 09:01 AM (IST)

6 महीनों में 52 घायलों की बचाई जान
राजधानी रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग टीम सड़क हादसों में घायल लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभा रही है. जनवरी से जून 2026 के बीच इस टीम ने नेशनल हाईवे-53 पर हुए 55 हादसों में घायल 52 लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर मदद की.

 

27 July 2026 08:26 AM (IST)

तेज बहाव में बहा युवक
खरगोन जिले के महेश्वर में सहस्त्रधारा के पास नर्मदा नदी की तेज धारा में इंदौर का एक युवक बह गया. यह घटना रविवार शाम को हुई, जब वह जलकोटी में सहस्त्रधारा के पास नदी में नहा रहा था. इंदौर के निपानिया का रहने वाला अर्पित हाडा (30) तेज़ बहाव में बह गया. सूचना मिलने पर महेश्वर पुलिस, होम गार्ड के जवान और गोताखोरों ने बचाव अभियान शुरू किया. अंधेरा होने के कारण तलाशी अभियान रोक दिया गया और सोमवार सुबह इसे फिर से शुरू किया जाएगा.

27 July 2026 08:25 AM (IST)

दतिया दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दतिया दौरे पर रहेंगे, जहां वे बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में विशाल रोड शो करेंगे. इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री शाम 4:30 बजे दतिया पहुंचकर सबसे पहले मां पीताम्बरा शक्तिपीठ में दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे सिंधी धर्मशाला में आयोजित कुशवाह समाज के सम्मेलन को संबोधित करेंगे.

27 July 2026 08:24 AM (IST)

किसानों के लिए गुड न्यूज
आज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा दिन है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' के तहत राशि जारी करेंगे. किसान कई महीनों से इस धनराशि का इंतजार कर रहे थे. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

27 July 2026 08:23 AM (IST)

MBBS इंटर्न डॉक्टरों का बड़ा आंदोलन
भोपाल में MBBS इंटर्न डॉक्टर आज स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे. दोपहर 12 बजे हमीदिया अस्पताल में आंदोलन शुरू होगा. इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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