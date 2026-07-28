MP LIVE: एमपी इन शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोहन कैबिनेट में लिया गया फैसला, पढ़ें बड़ी खबरें

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अमरनाथ यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी
मध्य प्रदेश के मंदसौर की यात्रा एजेंसी की तीर्थ यात्रियों से भरी एक बार जम्मू कश्मीर मैं रंगा मोड़ पर उस समय दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई. बालटाल से श्रीनगर जा रही थी बस के 40 यात्री घायल हुए हैं जिनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. यात्रियों को उप जिला स्वास्थ्य केंद्र कंगन में प्राथमिक उपचार के बाद जिला स्वास्थ्य केंद्र श्रीनगर रेफर किया गया है.
ट्विशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट
ट्विशा शर्मा केस में जिला कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. मामले के दोनों आरोपी गिरीबाला सिंह और समर्थ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से अदालत में पेश हुए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक रिमांड 11 अगस्त तक बढ़ा दी. फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे.
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और पेपर लीक मामलों में तीन महीने के भीतर फैसला सुनिश्चित करने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर
मेकाहारा अस्पताल में लगी आग
राजधानी रायपुर में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में आग लग गई. आग कैजुअल्टी वार्ड में लगी, जिससे अफरातफरी मच गई. फायर फाइटिंग टीमें भेजी गई हैं. यह घटना मौदहापारा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है.
मैहर में बड़ा हादसा
मैहर जिले में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, मैहर स्थित मां शारदा के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन देहात थाना क्षेत्र के दुबेही मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में करीब 12 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है.
डिंडोरी में नर्मदा का जल स्तर बढ़ा
डिंडोरी में पहाड़ी क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश से नर्मदा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर,डेम घाट किनारे बने छोटे मंदिर डूबने के कगार पर हैं. नर्मदा सहित अन्य सहायक नदियों का भी बढ़ रहा जलस्तर. प्रशासन ने किया अलर्ट जारी. उफनाये नदी नाले से दूरी बनाये रखने की अपील.
12वीं की छात्रा ने दी जान
भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित आदिवासी हॉस्टल में 17 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा अलीराजपुर की रहने वाली थी और भोपाल में रहकर 12वीं कक्षा की पढ़ाई के साथ JEE की तैयारी कर रही थी. यहां पढ़ें पूरी खबर
फिर वायरल हुआ पोस्टर
रायपुर में सोशल मीडिया पर कथित प्राइवेट पूल पार्टी का एक पोस्टर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. पोस्टर में ₹4,999 की एंट्री फीस, सीक्रेट लोकेशन और एक्ट्रेस व मॉडल्स के साथ इंटरेक्शन का दावा किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर
मोहन कैबिनेट की बैठक आज
मोहन कैबिनेट की बैठक आज भोपाल स्थित मंत्रालय में सुबह 11 बजे आयोजित होगी. बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है. इसके अलावा विकास कार्यों, जनहित योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े कई विषयों पर भी विचार-विमर्श होगा.
मुख्यमंत्री निवास की सुरक्षा बढ़ी
किसान आंदोलन को देखते हुए राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. मुख्यमंत्री निवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है. एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री निवास की ओर जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है। अलग-अलग जिलों से किसानों के भोपाल पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है.
दतिया उपचुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन
दतिया उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है. प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे. स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता जनसभाओं, रोड शो और जनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे.
भारी बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां तेज हो रही हैं. सोमवार को बालाघाट के मलाजखंड में 74 मिमी जबरदस्त बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट समेत 29 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर
MP News Updates: 28 जुलाई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. राज्य में अभी एक मानसून ट्रफ और दो मानसून सिस्टम सक्रिय हैं. इसके चलते मौसम विभाग ने आठ जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भोपाल के सांसद आलोक शर्मा निशतपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे. साथ ही मोहन कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली. उधर, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है. राज्य में ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है.इसके अलावा राज्य की सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...