MP Breaking News LIVE: एमपी में बकरीद पर प्रशासन अलर्ट, दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: बकरीद पर मध्य प्रदेश में प्रशासन अलर्ट पर है, कई जगहों पर पुलिस तैनात की गई है. इस बीच CM मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार 28 मई को पूरे देश में मनाया जा रहा है. इसे देखते हुए मध्य प्रदेश में प्रशासन अलर्ट पर है और विभिन्न जगहों पर मस्जिदों के पास पुलिस बल तैनात किया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्हें कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होना है. इसके बाद वे दोपहर 1:20 बजे दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना होंगे. उधर नौतपा के तीसरे दिन भी भीषण गर्मी का कहर जारी है. खजुराहो और नौगांव में तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो चूरू और जैसलमेर से भी ज्यादा है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.
रायपुर में प्रशासन अलर्ट
ईद-उल-अजहा के मद्देनजर रायपुर में पुलिस हाई अलर्ट पर है. संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. मस्जिदों के बाहर TI रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है. सुबह से ही अधिकारी संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर रहे हैं.
बकरीद पर प्रशासन अलर्ट
मध्यप्रदेश में बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ को नियंत्रित करने और साफ-सफाई की व्यवस्था के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए गए हैं.
दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. नई दिल्ली में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे दोपहर 1:20 बजे इंदौर के लिए रवाना होंगे. उनका इंदौर से उज्जैन पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 3:00 बजे है. शाम 4:30 बजे वे उज्जैन में बड़नगर रोड पर स्थित आयोजित एक स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री उज्जैन में अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. कार्यक्रमों से भरे इस व्यस्त दिन के बाद मुख्यमंत्री उज्जैन में ही रात्रि विश्राम करेंगे. प्रशासन ने उनके दौरे के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.
एमपी में गर्मी का कहर
मध्य प्रदेश में नौतपा के तीसरे दिन भी भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान करना जारी रखा. खजुराहो और नौगांव राज्य के सबसे गर्म शहरों के रूप में सामने आए, जहां तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इन शहरों ने राजस्थान के चुरू और जैसलमेर जैसे गर्म इलाकों को भी पीछे छोड़ दिया. राजधानी भोपाल में भी तापमान बढ़कर 43.6 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे निवासियों को पूरे दिन भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ा.