MP Breaking News LIVE: एमपी में बकरीद पर प्रशासन अलर्ट, दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार 28 मई को पूरे देश में मनाया जा रहा है. इसे देखते हुए मध्य प्रदेश में प्रशासन अलर्ट पर है और विभिन्न जगहों पर मस्जिदों के पास पुलिस बल तैनात किया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्हें कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होना है. इसके बाद वे दोपहर 1:20 बजे दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना होंगे. उधर नौतपा के तीसरे दिन भी भीषण गर्मी का कहर जारी है. खजुराहो और नौगांव में तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो चूरू और जैसलमेर से भी ज्यादा है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.

Add Zee News as a Preferred Source