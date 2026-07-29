MP Breaking News LIVE: उज्जैन दौरे पर सीएम मोहन यादव, प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

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किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर
किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए किसानों से वार्ता के लिए एक समिति का गठन किया है. समिति में कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर और राकेश सिंह को शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, इसकी चिंता दोनों पक्षों को करनी चाहिए.
दुकानों में भीषण आग
राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक के पास दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. आग रात करीब 1 बजे सुंदरानी हार्डवेयर से शुरू हुई और ऑक्टोपस बार समेत चार दुकानों तक फैल गई. दुकानों के बाहर खड़ी छह दोपहिया गाड़ियां जलकर खाक हो गईं. बार की ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों ने छतों के रास्ते कूदकर अपनी जान बचाई. पास के घर में सो रहे लोगों को समय रहते बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. फायर ब्रिगेड, पुलिस और SDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं.
बस्तर जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल
बस्तर जिला पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है. SP शलभ सिन्हा ने 13 इंस्पेक्टरों का तबादला किया है और परपा, बस्तर, लोहंडीगुड़ा, करपावंड, नगरनार और बकावंड पुलिस स्टेशनों के लिए नए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं. इसके अलावा, महिला पुलिस स्टेशन, साइबर सेल, ट्रैफिक ब्रांच, शिकायत सेल, स्पेशल ब्रांच और नक्सल सेल में भी बदलाव किए गए हैं.
भोपाल में किसान आंदोलन
मूंग की 100% सरकारी खरीद और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर भोपाल पहुंचे करीब 2,000 किसान मंगलवार रात होशंगाबाद रोड पर रहे. किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच देर रात हुई बैठक एक घंटे तक चली, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला. इसके बाद उन्होंने बुधवार सुबह मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की घोषणा की.
आज कांग्रेस की अहम बैठक
दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम संगठनात्मक बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे. बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रदेश कांग्रेस संगठन के प्रमुख शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी बैठक में हिस्सा लेंगे. वे राज्य में कांग्रेस संगठन के कामकाज की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपेंगे और जल, जंगल एवं जमीन जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रस्तुति देंगे.
दतिया उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म
दतिया उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया है और 30 जुलाई को सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होगी. भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है. चुनाव से पहले, दोनों पार्टियों ने घर-घर जाकर वोटरों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की.
उज्जैन दौरे पर सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम व्यस्त रहेगा. सुबह 9:30 बजे वे भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद करीब 10:30 बजे उज्जैन के लिए रवाना होंगे. मुख्यमंत्री मंदसौर में आयोजित गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और दोपहर 2 बजे उज्जैन में आयोजित सांदीपनि अलंकरण समारोह में भाग लेंगे.
बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में अगले 24 घंटों में 4 इंच से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है. वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर
MP News Updates: 29 जुलाई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और पांच जिलों बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अलर्ट है. उधर, दतिया उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया है और अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार घर-घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन के दौरे पर हैं और मंदसौर में हो रहे गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल भी होंगे. वहीं, आज दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें देश भर से राज्य-स्तरीय पार्टी संगठन शामिल होंगे. राहुल गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे.इसके अलावा राज्य की सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...