MP Breaking News LIVE: भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन सख्त, दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: 3 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. भीषण गर्मी के दौर के बाद अब राज्य में लू का असर कम हो गया है. इस बीच 36 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वहीं राजधानी भोपाल में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. भोपाल के कोलार इलाके की 15 कॉलोनियों को नोटिस जारी किए गए हैं. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें।

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