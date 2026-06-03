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MP Breaking News LIVE: भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन सख्त, दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस बीच मध्य प्रदेश में लू का दौर समाप्त हो गया है और आज कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 03, 2026, 08:28 AM IST
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MP Breaking News LIVE: भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन सख्त, दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
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MP News Updates: 3 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. भीषण गर्मी के दौर के बाद अब राज्य में लू का असर कम हो गया है. इस बीच 36 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वहीं राजधानी भोपाल में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. भोपाल के कोलार इलाके की 15 कॉलोनियों को नोटिस जारी किए गए हैं. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें।

 

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03 June 2026
08:28 AM

ट्विशा शर्मा केस में अपडेट
भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा मौत मामले में अब जांच की दिशा 'सीन रिक्रिएशन रिपोर्ट' पर टिकी है. CBI दिल्ली स्थित CFSL द्वारा तैयार की जा रही इस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है. यह रिपोर्ट यह स्पष्ट करने में अहम भूमिका निभा सकती है कि यह मामला आत्महत्या का है या हत्या का. दो दिन पहले घटनास्थल का रिक्रिएशन करके डेटा इकट्ठा किया गया था, जिसे विश्लेषण के लिए दिल्ली भेज दिया गया है. CFSL के विशेषज्ञ इस डेटा के आधार पर फिलहाल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं.

08:27 AM

भोपाल में प्रशासन सख्त
भोपाल प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. कोलार इलाके की 15 कॉलोनियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर संबंधित अनुमति दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है. पूरे शहर में कुल 576 अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई है, और उनसे जुड़े मामलों के संबंध में अब तक 300 FIR दर्ज की जा चुकी हैं. कॉलोनी सेल की एक बैठक के दौरान, सभी ज़ोनल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार करें, जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए.

 

08:27 AM

दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इस दौरे के दौरान वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं. भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी उनकी बैठक संभव है.

 

08:26 AM

एमपी में लू का दौर खत्म
मध्य प्रदेश में लू का दौर खत्म हो गया है और मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के एक्टिव रहने से कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं, गरज-चमक और वज्रपात की स्थिति बनी हुई है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 3 जून को भी कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है.

 

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