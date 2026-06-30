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MP Breaking News LIVE: राजगढ़ जिले को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम मोहन, 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे करोड़ों रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे. वहीं मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 30, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:41 AM IST
MP Breaking News LIVE: राजगढ़ जिले को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम मोहन, 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
30 June 2026 08:39 AM (IST)

बिजली कटौती से लोगों में आक्रोश
दमोह जिले के अजब धाम फतेहपुर में पिछले 55 घंटों से बिजली नहीं है और पूरे इलाके की बिजली सप्लाई बंद है. तीन दिन से बिजली न होने के कारण सैकड़ों परिवार परेशान हैं और भीषण गर्मी में उनका जीना मुश्किल हो गया है. तीन दिन बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग ने इस स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है. कल रात 9 बजे अजब धाम के लोग सड़कों पर उतर आए और ज़बरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया.

30 June 2026 08:36 AM (IST)

 पॉलिटिकल अफेयर कमेटी (PAC) की बैठक आज 
मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी (PAC) की बैठक आज ऑनलाइन होगी. यह बैठक राज्य कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों और सीनियर नेताओं जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच सार्वजनिक रूप से हुई बयानबाज़ी के बाद बुलाई गई है. यह मामला दिल्ली में पार्टी आलाकमान तक पहुंच चुका है. 'वीर भारत न्यास' की जमीन के विवाद को लेकर दोनों नेताओं के अलग-अलग रुख़ के कारण पार्टी के भीतर मतभेद सामने आए थे.

30 June 2026 08:35 AM (IST)

राजगढ़ जिले के दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे. वे भैंसवामाता में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 के राज्य स्तरीय समापन समारोह में शामिल होंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री जिले को 352 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे तथा कई कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे.

 

30 June 2026 08:35 AM (IST)

बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मानसून जोर पकड़ चुका है. मंगलवार के लिए बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां 24 घंटों में 4 इंच तक बारिश हो सकती है. वहीं भोपाल और इंदौर समेत 50 जिलों में बारिश और 60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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