/MP Breaking News LIVE: राजगढ़ जिले को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम मोहन, 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

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बिजली कटौती से लोगों में आक्रोश
दमोह जिले के अजब धाम फतेहपुर में पिछले 55 घंटों से बिजली नहीं है और पूरे इलाके की बिजली सप्लाई बंद है. तीन दिन से बिजली न होने के कारण सैकड़ों परिवार परेशान हैं और भीषण गर्मी में उनका जीना मुश्किल हो गया है. तीन दिन बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग ने इस स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है. कल रात 9 बजे अजब धाम के लोग सड़कों पर उतर आए और ज़बरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया.
पॉलिटिकल अफेयर कमेटी (PAC) की बैठक आज
मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी (PAC) की बैठक आज ऑनलाइन होगी. यह बैठक राज्य कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों और सीनियर नेताओं जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच सार्वजनिक रूप से हुई बयानबाज़ी के बाद बुलाई गई है. यह मामला दिल्ली में पार्टी आलाकमान तक पहुंच चुका है. 'वीर भारत न्यास' की जमीन के विवाद को लेकर दोनों नेताओं के अलग-अलग रुख़ के कारण पार्टी के भीतर मतभेद सामने आए थे.
राजगढ़ जिले के दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे. वे भैंसवामाता में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 के राज्य स्तरीय समापन समारोह में शामिल होंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री जिले को 352 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे तथा कई कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे.
बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मानसून जोर पकड़ चुका है. मंगलवार के लिए बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां 24 घंटों में 4 इंच तक बारिश हो सकती है. वहीं भोपाल और इंदौर समेत 50 जिलों में बारिश और 60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है.
MP News Updates: 30 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. राज्य के 15 जिलों में मानसून पहुंच चुका है, जिसके चलते पांच जिलों बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ के दौरे पर हैं. वे भैंसवामाता में जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 के राज्य-स्तरीय समापन समारोह में शामिल होंगे और राजगढ़ जिले को ₹352 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. उधर, मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरें दिल्ली तक पहुंचने के बाद एक बैठक बुलाई गई है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...