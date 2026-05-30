MP Breaking News LIVE: जम्मू और श्रीनगर दौरे पर सीएम मोहन, गुलमर्ग में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जम्मू और श्रीनगर के दौरे पर हैं, जहां वे गुलमर्ग में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस बीच गर्मी के कारण कक्षा 5 और कक्षा 8 की परीक्षाओं का शेड्यूल बदल दिया गया है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 30 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. मौसम में अचानक बदलाव आया है. मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के लिए अलर्ट जारी किया है. इस बीच CM मोहन यादव आज जम्मू और श्रीनगर के दौरे पर हैं, जहां वे गुलमर्ग में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. दूसरी ओर भीषण गर्मी के चलते 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है. ये परीक्षाएं अब 16 जून से शुरू होंगी. साथ ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, पिछले 24 घंटों में उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिरा है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहिए.
5वीं-8वीं की परीक्षाएं टलीं
तेज गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों की दोबारा होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल बदल दिया गया है. पहले ये परीक्षाएं 1 जून से शुरू होने वाली थीं. लेकिन अब ये 16 जून से शुरू होंगी. एक नया टाइमटेबल जारी किया गया है, जिसके अनुसार ये परीक्षाएं 16 जून से 23 जून के बीच आयोजित की जाएंगी. इस फैसले से लगभग 1.29 लाख छात्रों को राहत मिली है, जो इन परीक्षाओं में फेल हो गए थे.
जम्मू और श्रीनगर के दौरे पर सीएम मोहन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहेंगे. उनके दौरे की शुरुआत सुबह 10:00 बजे गुलमर्ग में एक स्थानीय कार्यक्रम से होगी, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इसके बाद, दोपहर 1:00 बजे वे श्रीनगर स्थित लोक भवन में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. व्यस्तताओं से भरे इस दिन के समापन के बाद वे शाम 7:00 बजे श्रीनगर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे.
एमपी में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में नौतपा के दौरान पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम में एक बड़ा बदलाव आया है. पिछले कई दिनों से राज्य के कई जिलों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था. लेकिन अब आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है. आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है.
हिन्दी पत्रकारिता के 200 साल आज पूरे
आज हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है. रायपुर प्रेस क्लब आज पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव का आयोजन करेगा. यह कार्यक्रम श्री राम मंदिर परिसर स्थित सुंदर सदन में आयोजित किया जाएगा. यह कार्यक्रम दो सत्रों में संपन्न होगा, जिसमें एक व्याख्यानमाला आयोजित की जाएगी और इसमें अनेक अतिथि शामिल होंगे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे कार्यक्रम में शिरकत.