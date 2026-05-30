MP Breaking News LIVE: जम्मू और श्रीनगर दौरे पर सीएम मोहन, गुलमर्ग में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: 30 मई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है. मौसम में अचानक बदलाव आया है. मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के लिए अलर्ट जारी किया है. इस बीच CM मोहन यादव आज जम्मू और श्रीनगर के दौरे पर हैं, जहां वे गुलमर्ग में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. दूसरी ओर भीषण गर्मी के चलते 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है. ये परीक्षाएं अब 16 जून से शुरू होंगी. साथ ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, पिछले 24 घंटों में उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिरा है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहिए.

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