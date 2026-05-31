MP Breaking News LIVE: भोपाल में बदला मौसम, इंदौर और शाजापुर के दौरे पर सीएम मोहन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: 31 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. भोपाल का मौसम बदल गया है. शहर और इसके आस-पास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर और शाजापुर के दौरे पर हैं, जहां वे विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में PM आवास ग्रामीण योजना के तहत राज्य के जिलों को ₹2,677.17 करोड़ की राशि जारी की गई है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.

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