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MP Breaking News LIVE: भोपाल में बदला मौसम, इंदौर और शाजापुर के दौरे पर सीएम मोहन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज इंदौर और शाजापुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस बीच, राजधानी भोपाल में मौसम ने अचानक करवट ली है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 31, 2026, 08:28 AM IST
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MP Breaking News LIVE: भोपाल में बदला मौसम, इंदौर और शाजापुर के दौरे पर सीएम मोहन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
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MP News Updates: 31 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. भोपाल का मौसम बदल गया है. शहर और इसके आस-पास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर और शाजापुर के दौरे पर हैं, जहां वे विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में PM आवास ग्रामीण योजना के तहत राज्य के जिलों को ₹2,677.17 करोड़ की राशि जारी की गई है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.

 

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31 May 2026
08:27 AM

इंदौर और शाजापुर दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाजापुर और इंदौर के दौरे पर रहेंगे. वे सुबह 10:15 बजे भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचेंगे, जिसके बाद 10:45 बजे शुजालपुर पहुंचेंगे. सुबह 10:55 बजे वे जे.एन.एस. पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं और छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनेंगे. इसके अलावा, वे कॉलेज चलो अभियान के साथ-साथ कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया का भी शुभारंभ करेंगे. इसके बाद, मुख्यमंत्री एक रोड शो करेंगे.

 

08:27 AM

पीएम आवास ग्रामीण योजना
PM आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छत्तीसगढ़ के ज़िलों को ₹2,677.17 करोड़ की राशि जारी की गई है. राज्य सरकार का दावा है कि पिछले ढाई सालों में 10.60 लाख से ज़्यादा घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. पूरे राज्य में हर दिन 1,600 से ज़्यादा पक्के घर बनाए जा रहे हैं. इस योजना के तहत, नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले परिवारों के साथ-साथ सरेंडर करने वाले नक्सलियों के परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाती है.

08:26 AM

भोपाल में बदला मौसम
भोपाल का मौसम अचानक बदल गया. राजधानी और उसके आस-पास के इलाकों में धूल भरी आंधी, तेज़ हवाएं और बारिश शुरू हो गई. न्यू मार्केट समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई. 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चली तेज हवाओं ने कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित कर दी, जिससे शहर के कई हिस्से अंधेरे में डूब गए. 

 

08:26 AM

भोपाल में बदला मौसम
भोपाल का मौसम अचानक बदल गया. राजधानी और उसके आस-पास के इलाकों में धूल भरी आंधी, तेज़ हवाएं और बारिश शुरू हो गई. न्यू मार्केट समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई. 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चली तेज हवाओं ने कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित कर दी, जिससे शहर के कई हिस्से अंधेरे में डूब गए. 

 

08:26 AM

एमपी के शिक्षकों को बड़ी राहत
मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के निर्देशों के बाद, शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी गई है.

 

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