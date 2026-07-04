MP Breaking News LIVE: देवास दौरे पर CM मोहन यादव, दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का सम्मेलन, पढ़ें बड़ी खबरें

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भारी बारिश का अलर्ट
4 जुलाई 2026 को पूरे मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा. मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और वहां 204.5 मिमी या उससे ज़्यादा बारिश का अनुमान जताया है. वहीं, उज्जैन, धार, खरगोन, बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा और बालाघाट समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर
देवास जिले पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज देवास जिले का दौरा करेंगे. वे सुबह 11:20 बजे भोपाल से रवाना होकर दोपहर 1:55 बजे हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र के सन्नोद गांव पहुंचेंगे. वहां, मुख्यमंत्री 'किताबों से कल तक' संवाद कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बातचीत करेंगे और शिक्षा से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे.
दतिया में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन
दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. शनिवार को कांग्रेस दतिया में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल होंगे. सम्मेलन के दौरान वे संभावित उम्मीदवार को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे.
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट
छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है. पिछले 24 घंटों में सारंगढ़ में सबसे ज़्यादा 140 मिमी बारिश दर्ज की गई. राज्य में अब तक 40 प्रतिशत कम बारिश हुई है.
MP News Updates: 4 जुलाई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज देवास जिले के दौरे पर हैं, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. दतिया उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं. कांग्रेस पार्टी शनिवार को दतिया में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित कर रही है. उधर छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.