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MP Breaking News LIVE: देवास दौरे पर CM मोहन यादव, दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का सम्मेलन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री मोहन यादव आज देवास जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वहीं दूसरी ओर दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 04, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:07 AM IST
MP Breaking News LIVE: देवास दौरे पर CM मोहन यादव, दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का सम्मेलन, पढ़ें बड़ी खबरें
04 July 2026 09:06 AM (IST)

भारी बारिश का अलर्ट
4 जुलाई 2026 को पूरे मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा. मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और वहां 204.5 मिमी या उससे ज़्यादा बारिश का अनुमान जताया है. वहीं, उज्जैन, धार, खरगोन, बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा और बालाघाट समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.  यहां पढ़ें पूरी खबर

 

04 July 2026 09:03 AM (IST)

देवास जिले पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज देवास जिले का दौरा करेंगे. वे सुबह 11:20 बजे भोपाल से रवाना होकर दोपहर 1:55 बजे हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र के सन्नोद गांव पहुंचेंगे. वहां, मुख्यमंत्री 'किताबों से कल तक' संवाद कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बातचीत करेंगे और शिक्षा से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे.

04 July 2026 09:02 AM (IST)

दतिया में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन
दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. शनिवार को कांग्रेस दतिया में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल होंगे. सम्मेलन के दौरान वे संभावित उम्मीदवार को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे.

04 July 2026 09:01 AM (IST)

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट
छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है. पिछले 24 घंटों में सारंगढ़ में सबसे ज़्यादा 140 मिमी बारिश दर्ज की गई. राज्य में अब तक 40 प्रतिशत कम बारिश हुई है.

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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