MP Breaking News LIVE: मंत्रालय में बड़ी करेंगे CM मोहन यादव, मानसून को लेकर नया अपडेट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: 4 जून को मध्य प्रदेश की कई खबरें सुर्खियों में हैं. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून 20 जून के बाद आने की उम्मीद है. इससे पहले प्री-मानसून गतिविधियां जारी हैं. इस बीच राज्य के 59 पुलिसकर्मियों को रुस्तमजी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. DGP कैलाश मकवाना ने पिछले दो वर्षों के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा की है. उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में मेट्रो और उच्च शिक्षा विभागों के संबंध में एक समीक्षा बैठक करेंगे. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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