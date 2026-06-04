MP Breaking News LIVE: मंत्रालय में बड़ी करेंगे CM मोहन यादव, मानसून को लेकर नया अपडेट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में मेट्रो और उच्च शिक्षा विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. इस बीच राज्य में 20 जून तक मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 4 जून को मध्य प्रदेश की कई खबरें सुर्खियों में हैं. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून 20 जून के बाद आने की उम्मीद है. इससे पहले प्री-मानसून गतिविधियां जारी हैं. इस बीच राज्य के 59 पुलिसकर्मियों को रुस्तमजी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. DGP कैलाश मकवाना ने पिछले दो वर्षों के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा की है. उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में मेट्रो और उच्च शिक्षा विभागों के संबंध में एक समीक्षा बैठक करेंगे. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
मंत्रालय में सीएम मोहन यादव की बैठक
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंत्रालय में मेट्रो परियोजना और उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, भोपाल मेट्रो परियोजना की प्रगति को लेकर सुबह 11:00 बजे एक समीक्षा बैठक होगी, जिसमें निर्माण कार्यों और परियोजना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद, दोपहर 12:00 बजे उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होगी.
59 पुलिसकर्मियों को मिलेंगे रुस्तम जी पुरस्कार
DGP कैलाश मकवाना ने रुस्तम जी पुरस्कारों की घोषणा की है. वर्ष 2022-23 के लिए चौबीस पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का चयन किया गया है, और वर्ष 2023-24 के लिए 35 कर्मियों का. कुल 59 पुलिस कर्मियों को इस सम्मान से नवाजा जाएगा. ये पुरस्कार उन पुलिस कर्मियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण दिखाया है, विशेष रूप से नक्सल विरोधी अभियानों और कानून-व्यवस्था की चुनौतीपूर्ण स्थितियों के दौरान.
बागेश्वर धाम में एक ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन
4 जून को रात 9 बजे बागेश्वर धाम में एक ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन का आयोजन किया जाएगा. 21 दिनों की विशेष साधना पूरी कर लौटे पंडित धीरेंद्र शास्त्री की उपस्थिति में यह धार्मिक कार्यक्रम होगा.
20 जून के बाद मॉनसून की एंट्री
मध्य प्रदेश में 20 जून के बाद मॉनसून के आने की उम्मीद है. लेकिन इसके आने से पहले ही मॉनसून-पूर्व गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं. मौसम विभाग ने आज राज्य के 39 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है. उज्जैन, ग्वालियर, सागर और चंबल संभागों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है.