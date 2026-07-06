/MP Breaking News LIVE: भोपाल में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन आज, बारिश का ऑरेंज अलर्ट; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

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7 जुलाई को होगी BJP विधायक दल की बैठक
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है. इसी कड़ी में 7 जुलाई की शाम 7 बजे नया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में BJP विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी.
भोपाल में बनेगा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क
राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में मुखर्जी नगर-सतगढ़ी में एक औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सोमवार को इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे. भूमि पूजन समारोह सुबह 10:00 बजे होगा.
भारी बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में इस समय मानसूनी सिस्टम पूरी तरह से हावी है. बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम और मानसून ट्रफ की वजह से राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मौसम का यह हाल 10 जुलाई तक बने रहने की उम्मीद है. यहां पढ़ें पूरी खबर
उज्जैन में बारिश का कहर
उज्जैन के शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट के पास जलभराव हो गया है और कई मंदिर पानी में डूब गए हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है.
MP News Updates: 6 जुलाई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. भोपाल को एक नई सौगात मिलने जा रही है. कोलार इलाके के सतगढ़ी में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इसकी आधारशिला रखेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने सभी को सावधान रहने की सलाह दी है. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...