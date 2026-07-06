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MP Breaking News LIVE: भोपाल में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन आज, बारिश का ऑरेंज अलर्ट; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: भोपाल के कोलार इलाके में एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इसका भूमिपूजन करेंगे. वहीं मौसम विभाग ने आज कई जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 06, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:15 AM IST
MP Breaking News LIVE: भोपाल में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन आज, बारिश का ऑरेंज अलर्ट; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें
06 July 2026 08:14 AM (IST)

7 जुलाई को होगी BJP विधायक दल की बैठक
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है. इसी कड़ी में 7 जुलाई की शाम 7 बजे नया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में BJP विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी.

 

06 July 2026 08:13 AM (IST)

भोपाल में बनेगा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क
राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में मुखर्जी नगर-सतगढ़ी में एक औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सोमवार को इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे. भूमि पूजन समारोह सुबह 10:00 बजे होगा.

 

06 July 2026 08:13 AM (IST)

भारी बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में इस समय मानसूनी सिस्टम पूरी तरह से हावी है. बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम और मानसून ट्रफ की वजह से राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मौसम का यह हाल 10 जुलाई तक बने रहने की उम्मीद है.  यहां पढ़ें पूरी खबर

 

06 July 2026 08:12 AM (IST)

उज्जैन में बारिश का कहर
उज्जैन के शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट के पास जलभराव हो गया है और कई मंदिर पानी में डूब गए हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है.

 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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