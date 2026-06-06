/MP Breaking News LIVE: भोपाल से इंदौर तक CM मोहन का व्यस्त शेड्यूल, एमपी में प्री-मानसून का असर तेज, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

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एमपी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून से शुरू होने वाले चार दिनों के दौरे पर मध्य प्रदेश जाएंगी. इस दौरे को देखते हुए, पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अस्थायी रूप से रोक दी हैं. राष्ट्रपति के दौरे के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाएंगी. साथ ही शिवपुरी के कूनो नेशनल पार्क का दौरा भी तय है.
सीएम मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम काफी व्यस्त है. वे सुबह 11:45 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधानसभा जाएंगे. दोपहर 1:15 बजे मुख्यमंत्री भोपाल से इंदौर के लिए रवाना होंगे. इंदौर में वे दोपहर 2:00 बजे 'इंडो-लैटिन अमेरिका-कैरिबियन इन्वेस्टमेंट फोरम 2026' में शामिल होंगे और निवेश तथा औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे. कार्यक्रम के बाद वे शाम 4:00 बजे भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास लौट आएंगे.
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. पार्टी नेतृत्व ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और संगठनात्मक समन्वय की जिम्मेदारी उन्हें दी है.
प्री-मानसून गतिविधियां तेज
मध्य प्रदेश में मॉनसून-पूर्व गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं, जिससे पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदल रहा है. मौसम विभाग ने राज्य के सभी 52 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है. राजधानी भोपाल समेत 40 से ज्यादा जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. कई इलाकों में हवा की रफ़्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
चना खाने से बच्चे बीमार
दमोह जिले के तेजगढ़ ब्लॉक के मोहरा गांव में दवा मिली हुई चना खाने से दो मासूम बच्चों की हालत बिगड़ गई. कुछ देर बाद दोनों को उल्टी और दस्त होने लगे और उनकी हालत खराब होने लगी. परिवार वाले तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले गए.
MP News Updates: पूरे राज्य में प्री-मानसून का असर बढ़ रहा है. राज्य के सभी जिलों के लिए तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल समेत 40 से ज्यादा जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. इस बीच, मुख्यमंत्री मोहन यादव कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए भोपाल और इंदौर का दौरा करेंगे. उधर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राज्यसभा चुनाव के लिए एक बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें झारखंड में होने वाले चुनावों के लिए ऑब्ज़र्वर नियुक्त किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग को फ़ॉलो करें.