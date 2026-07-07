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MP Breaking News LIVE: 5वीं-8वीं पुनः परीक्षा का रिजल्ट आज, CM मोहन यादव दिल्ली दौरे पर; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: स्कूल शिक्षा विभाग आज दोपहर 2 बजे कक्षा 5वीं और 8वीं की पुन: परीक्षाओं के नतीजे घोषित करेगा. इस बीच, मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर रहेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 07, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:29 AM IST
MP Breaking News LIVE: 5वीं-8वीं पुनः परीक्षा का रिजल्ट आज, CM मोहन यादव दिल्ली दौरे पर; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो
07 July 2026 08:28 AM (IST)

बीजेपी की बड़ी बैठक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले BJP विधायक दल की बैठक बुलाई है. मंगलवार शाम 7 बजे नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में होने वाली इस बैठक में सभी भाजपा विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

07 July 2026 08:28 AM (IST)

5वीं-8वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर
मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम मंगलवार को दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा. विद्यार्थी राज्य शिक्षा केंद्र के आधिकारिक पोर्टल पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. पुनः परीक्षा 16 से 23 जून के बीच आयोजित की गई थी. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेशभर में 322 केंद्र बनाए गए थे.

 

07 July 2026 08:27 AM (IST)

दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन याद
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे. मुलाकातों में दतिया उपचुनाव की तैयारियों और मध्यप्रदेश के राज्यपाल से जुड़े संभावित विषयों पर चर्चा हो सकती है.

 

07 July 2026 08:27 AM (IST)

भारी बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. मंगलवार को मौसम विभाग ने 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर के लिए अति भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.  यहां पढ़ें पूरी खबर

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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