MP Breaking News LIVE: 5वीं-8वीं पुनः परीक्षा का रिजल्ट आज, CM मोहन यादव दिल्ली दौरे पर; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

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बीजेपी की बड़ी बैठक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले BJP विधायक दल की बैठक बुलाई है. मंगलवार शाम 7 बजे नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में होने वाली इस बैठक में सभी भाजपा विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर
5वीं-8वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर
मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम मंगलवार को दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा. विद्यार्थी राज्य शिक्षा केंद्र के आधिकारिक पोर्टल पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. पुनः परीक्षा 16 से 23 जून के बीच आयोजित की गई थी. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेशभर में 322 केंद्र बनाए गए थे.
दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन याद
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे. मुलाकातों में दतिया उपचुनाव की तैयारियों और मध्यप्रदेश के राज्यपाल से जुड़े संभावित विषयों पर चर्चा हो सकती है.
भारी बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. मंगलवार को मौसम विभाग ने 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर के लिए अति भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर
MP News Updates: 7 जुलाई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. राज्य भर में मानसून जोरों पर है और 31 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षा के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. छात्र दोपहर 2:00 बजे से राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर अपने नतीजे देख सकते हैं. उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वे कई नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...