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भोपाल में लगी भीषण आग
भोपाल में लालघाटी के पास आग लग गई. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया. कई किलोमीटर दूर तक काला धुआं दिखाई दे रहा था. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है.
राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर घमासान की आशंका
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को सोमवार तक भोपाल में ही रहने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायकों से राजधानी में मौजूद रहने को कहा है. मुख्य सचेतक महेंद्र हार्डिया ने भी सभी को तैयार रहने का निर्देश दिया है.
एमपी में बदला मौसम का मिजाज
मध्य प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में मॉनसून 20 जून से पहले आ सकता है. पिछले एक हफ़्ते से कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है. नर्मदापुरम, सिवनी, सीहोर और खरगोन जैसे इलाकों में बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने 35 जिलों में तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं 9 और 10 जून को राज्य के उत्तरी हिस्सों में लू (heatwave) चलने का अनुमान है.
सीएम हाउस में लोगों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने आज का दिन रिजर्व रखा है. भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में वे आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात कर सकते हैं.
स्कूल शिक्षा विभाग की नई गाइड लाइन जारी
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. ट्रांसफर की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी. ट्रांसफर पहले प्रशासनिक आधार पर और उसके बाद स्वेच्छा से किए जाएंगे. जिला, डिवीजनल और राज्य कैडर के लिए प्रशासनिक प्रस्तावों का रजिस्ट्रेशन 8 जून से 15 और 17 जून तक होगा. खाली पदों की जानकारी 18 जून को पोर्टल पर दिखाई जाएगी. इसके बाद, स्वेच्छा से ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 जून से 23 जून तक जमा किए जा सकेंगे.
MP News Updates: 7 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है.पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग ने आज तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस बीच मध्य प्रदेश में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में ₹29 की बढ़ोतरी हुई है. नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं. भोपाल में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत ₹918.50 से बढ़कर ₹947.50 हो गई है. वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रिजर्व है और वे CM हाउस में लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग को फॉलो करें.