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MP Breaking News LIVE: एमपी में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर घमासान की आशंका, CM मोहन लोगों से कर सकते हैं मुलाकात, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत ₹29 बढ़ गई है. नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव आज CM हाउस में लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 07, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:15 AM IST
MP Breaking News LIVE: एमपी में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर घमासान की आशंका, CM मोहन लोगों से कर सकते हैं मुलाकात, पढ़ें बड़ी खबरें
07 June 2026 09:10 AM (IST)

भोपाल में लगी भीषण आग
भोपाल में लालघाटी के पास आग लग गई. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया. कई किलोमीटर दूर तक काला धुआं दिखाई दे रहा था. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है.

 

07 June 2026 08:43 AM (IST)

राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर घमासान की आशंका
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को सोमवार तक भोपाल में ही रहने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायकों से राजधानी में मौजूद रहने को कहा है. मुख्य सचेतक महेंद्र हार्डिया ने भी सभी को तैयार रहने का निर्देश दिया है.

 

07 June 2026 08:43 AM (IST)

एमपी में बदला मौसम का मिजाज
मध्य प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में मॉनसून 20 जून से पहले आ सकता है. पिछले एक हफ़्ते से कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है. नर्मदापुरम, सिवनी, सीहोर और खरगोन जैसे इलाकों में बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने 35 जिलों में तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं 9 और 10 जून को राज्य के उत्तरी हिस्सों में लू (heatwave) चलने का अनुमान है.

 

07 June 2026 08:43 AM (IST)

सीएम हाउस में लोगों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने आज का दिन रिजर्व रखा है. भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में वे आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात कर सकते हैं.

 

07 June 2026 08:42 AM (IST)

स्कूल शिक्षा विभाग की नई गाइड लाइन जारी
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. ट्रांसफर की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी. ट्रांसफर पहले प्रशासनिक आधार पर और उसके बाद स्वेच्छा से किए जाएंगे. जिला, डिवीजनल और राज्य कैडर के लिए प्रशासनिक प्रस्तावों का रजिस्ट्रेशन 8 जून से 15 और 17 जून तक होगा. खाली पदों की जानकारी 18 जून को पोर्टल पर दिखाई जाएगी. इसके बाद, स्वेच्छा से ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 जून से 23 जून तक जमा किए जा सकेंगे. 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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