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MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मोहन कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, वहीं राज्य में बारिश का दौर जारी है और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 08, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:36 AM IST
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें
08 July 2026 08:34 AM (IST)

तीजन बाई को दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि
आज रायपुर में दिवंगत पद्म विभूषण तीजन बाई को संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी. लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्हें सम्मान देंगे. मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जन-प्रतिनिधि भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इस कार्यक्रम में पद्म श्री और राज्य पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार मौजूद रहेंगे.

08 July 2026 08:34 AM (IST)

मोहन कैबिनेट की बैठक आज
आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्य प्रदेश कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी. इस बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदे गए और अभी गोदामों में रखे गेहूं, धान और अन्य अनाजों के निपटान के लिए नई नीति पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा केन-बेतवा परियोजना के लिए मुआवज़ा पैकेज, विकास के कई प्रस्तावों, बारिश से जुड़े मुद्दों और जनहित के मामलों पर भी फैसले लिए जा सकते हैं. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है.

 

08 July 2026 08:33 AM (IST)

कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात
मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है. 

 

08 July 2026 08:33 AM (IST)

RGPV पेपर चोरी मामले में बड़ा एक्शन
 भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में पेपर चोरी मामले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. परीक्षा नियंत्रक डॉ. अर्चना तिवारी को पद से हटा दिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर

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Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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