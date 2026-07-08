MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

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तीजन बाई को दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि
आज रायपुर में दिवंगत पद्म विभूषण तीजन बाई को संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी. लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्हें सम्मान देंगे. मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जन-प्रतिनिधि भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इस कार्यक्रम में पद्म श्री और राज्य पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार मौजूद रहेंगे.
मोहन कैबिनेट की बैठक आज
आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्य प्रदेश कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी. इस बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदे गए और अभी गोदामों में रखे गेहूं, धान और अन्य अनाजों के निपटान के लिए नई नीति पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा केन-बेतवा परियोजना के लिए मुआवज़ा पैकेज, विकास के कई प्रस्तावों, बारिश से जुड़े मुद्दों और जनहित के मामलों पर भी फैसले लिए जा सकते हैं. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है.
कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात
मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है.
RGPV पेपर चोरी मामले में बड़ा एक्शन
भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में पेपर चोरी मामले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. परीक्षा नियंत्रक डॉ. अर्चना तिवारी को पद से हटा दिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर
MP News Updates: 8 जुलाई को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. पूरे राज्य में मानसून जोर पकड़ चुका है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ अन्य जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इस बीच, आज मोहन कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कई प्रस्तावों को मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है. साथ ही मुख्यमंत्री धार के पीथमपुर में लिगोंग इंडिया की नई यूनिट का लोकार्पण करेंगे. उधर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.