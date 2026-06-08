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MP Breaking News LIVE: महेश केवट का नामांकन दाखिल कराएंगे CM मोहन, पूरे प्रदेश में आंधी-बारिश का दौर, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मानसून के आने से पहले राज्य में आंधी और बारिश का दौर जारी है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राज्यसभा की तीसरी सीट के उम्मीदवार महेश केवट का नामांकन दाखिल कराएंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 08, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:03 AM IST
MP Breaking News LIVE: महेश केवट का नामांकन दाखिल कराएंगे CM मोहन, पूरे प्रदेश में आंधी-बारिश का दौर, पढ़ें बड़ी खबरें
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो
08 June 2026 09:02 AM (IST)

मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर
मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. बीजेपी द्वारा महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायकों को तेलंगाना या कर्नाटक भेजा जा सकता है. इसका मकसद चुनाव के दौरान विधायकों को एकजुट रखना और पाला बदलने या क्रॉस-वोटिंग की किसी भी संभावना को रोकना है.

 

08 June 2026 08:59 AM (IST)

रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन
कांग्रेस पार्टी आज रायपुर में LPG की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है. यह प्रदर्शन शाम 4 बजे VIP चौक पर इंडियन ऑयल ऑफिस के सामने होगा. यह विरोध महंगाई और पेट्रोल, डीजल व कुकिंग गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ है. इसकी अगुवाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन करेंगे. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है.

 

08 June 2026 08:59 AM (IST)

मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का दिन राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों से भरा रहेगा. सुबह 11:45 बजे वे पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे. इसके बाद दोपहर 12:30 बजे वे बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट का नामांकन दाखिल कराने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे. राज्यसभा चुनाव के लिहाज से इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. वहीं, शाम 5:00 बजे मुख्यमंत्री आवास स्थित समत्व भवन में एक समीक्षा बैठक होगी.

 

08 June 2026 08:58 AM (IST)

मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर 
मानसून के आने से पहले मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर जारी है. जून की शुरुआत से ही राज्य के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां हो रही हैं. मौसम विभाग ने आज भी राज्य के लगभग आधे हिस्से में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, सागर, जबलपुर, शहडोल, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी समेत 29 ज़िलों में तूफ़ान के साथ बारिश होने की संभावना है.

 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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