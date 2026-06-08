राज्य चुनें
मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर
मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. बीजेपी द्वारा महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायकों को तेलंगाना या कर्नाटक भेजा जा सकता है. इसका मकसद चुनाव के दौरान विधायकों को एकजुट रखना और पाला बदलने या क्रॉस-वोटिंग की किसी भी संभावना को रोकना है.
रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन
कांग्रेस पार्टी आज रायपुर में LPG की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है. यह प्रदर्शन शाम 4 बजे VIP चौक पर इंडियन ऑयल ऑफिस के सामने होगा. यह विरोध महंगाई और पेट्रोल, डीजल व कुकिंग गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ है. इसकी अगुवाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन करेंगे. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का दिन राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों से भरा रहेगा. सुबह 11:45 बजे वे पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे. इसके बाद दोपहर 12:30 बजे वे बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट का नामांकन दाखिल कराने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे. राज्यसभा चुनाव के लिहाज से इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. वहीं, शाम 5:00 बजे मुख्यमंत्री आवास स्थित समत्व भवन में एक समीक्षा बैठक होगी.
मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर
मानसून के आने से पहले मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर जारी है. जून की शुरुआत से ही राज्य के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां हो रही हैं. मौसम विभाग ने आज भी राज्य के लगभग आधे हिस्से में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, सागर, जबलपुर, शहडोल, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी समेत 29 ज़िलों में तूफ़ान के साथ बारिश होने की संभावना है.
MP News Updates: आज 8 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी के तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट का नामांकन दाखिल कराएंगे. इसके बाद वे शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास समत्व भवन में एक समीक्षा बैठक करेंगे. इस बीच मानसून के आने से पहले आंधी-तूफान और बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आज LPG की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEE MP-CG का लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.