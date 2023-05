MP Board Result 2023 live update: 10वीं-12 वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन आएगा परिणाम

मध्य प्रदेश बोर्ड (MP Board Result)के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है. बता दें 10 वीं और 12 वीं के रिजल्ट की घोषणा की 20 मई के बाद की जाने की संभावना है.