MP Board Result 2026 Live:कुछ ही देर में जारी होने वाला है MP बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, घर बैठे चेक कर सकेंगे छात्र

How to Check MP Board Result 2026:मध्यप्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. सीएम मोहन यादव आज 11 बजे भोपाल के समत्व भवन से आधिकारिक तौर पर परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे. छात्र एमपी बोर्ड की ऑफिशियल बेवसाइट और डिजिलॉकर पर परिणाम देख सकेंगे. हमारे इस लाइव ब्लॉग पर आपको रिजल्ट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलेगी, इसलिए पल-पल की जानकारी के लिए ZEE MPCG के साथ बने रहिए.

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