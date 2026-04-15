MP Board Result 2026 Live:कुछ ही देर में जारी होने वाला है MP बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, घर बैठे चेक कर सकेंगे छात्र

MP Board 10th 12th Result Live Updates: मध्यप्रदेश में लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज 11 बजे आधिकारिक तौर पर जारी किए जाएंगे. यहां आप पल-पल की अपडेट पढ़ सकते हैं.
Trending Photos
How to Check MP Board Result 2026:मध्यप्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. सीएम मोहन यादव आज 11 बजे भोपाल के समत्व भवन से आधिकारिक तौर पर परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे. छात्र एमपी बोर्ड की ऑफिशियल बेवसाइट और डिजिलॉकर पर परिणाम देख सकेंगे. हमारे इस लाइव ब्लॉग पर आपको रिजल्ट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलेगी, इसलिए पल-पल की जानकारी के लिए ZEE MPCG के साथ बने रहिए.
16 लाख से ज्यादा छात्र हुए शामिल
इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में प्रदेशभर में करीब 16 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए हैं. इनमें लगभग 9 लाख 7 हजार छात्र 10वीं के शामिल थे. वहीं करीब 7 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा में बैठे. प्रदेशभर में करीब 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे.
मोबाइल पर भी देख सकेंगे छात्र
एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट छात्र और अभिभावक मोबाइल पर भी देख सकेंगे. इसके लिए छात्रों को गूगल प्ले स्टोर से MPBSE MOBILE App अथवा MP Mobile App Download करना होगा.फिर know your result पर जाकर अपना रोल नंबर और आवेदन क्रमांक भरना होगा. इसके बाद सब्मिट करते हुए आपका रिजल्ट खुल जाएगा.
2025 में अच्छा रहा था रिजल्ट
2025 में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट पिछले सालों के मुकाबले अच्छा रहा था. 2025 में 10वीं में 76.22 और 12वीं में 74.28 प्रतिशत छात्र पास हुए थे. 2026 में बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है.
फूलप्रूफ रखा गया है रिजल्ट
रिजल्ट को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि रिजल्ट से पहले क्रॉस चेकिंग और वैरिफिकेशन तेजी से पूरा किया गया. हर स्तर पर जांच की गई, ताकि कोई गलती न रहे. रिजल्ट फुलप्रूफ रखा गया है, जिससे छात्रों को परेशानी न हो.
यहां चेक कर सकते हैं रिजल्ट
छात्र घर बैठे अपना रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल लिंक https://mpbse.mponline.gov.in और https://www.digiocker.gov.in/web/dashboard/issuers पर क्लिक कर सकते हैं. इसके अलावा छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट मोबाइल ऐप, डिजिलॉकर के माध्यम से भी आसानी से देख सकेंगे.
आज आएगा रिजल्ट
एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं के परीक्षा परिणाम सीएम मोहन यादव घोषित करेंगे. 11 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी किए जाएंगे. छात्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डिजिलॉकर पर देख सकेंगे. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न वेबसाइटों पर परिणाम देखने की व्यवस्था की गई है.