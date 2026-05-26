MP Breaking News LIVE: आज दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन, केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 26 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. नौतपा के दूसरे दिन 40 से ज्यादा जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तीन दिनों के बाद मौसम की स्थिति में बदलाव की उम्मीद है. इस बीच CM मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उनके केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की संभावना है. साथ ही ट्विशा शर्मा मामले के संबंध में SIT ने समर्थ सिंह का लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए हैं. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.

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