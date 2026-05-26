MP Breaking News LIVE: आज दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन, केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं. इस बीच, राज्य के कई हिस्सों के लिए भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...
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MP News Updates: 26 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. नौतपा के दूसरे दिन 40 से ज्यादा जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तीन दिनों के बाद मौसम की स्थिति में बदलाव की उम्मीद है. इस बीच CM मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उनके केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की संभावना है. साथ ही ट्विशा शर्मा मामले के संबंध में SIT ने समर्थ सिंह का लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए हैं. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.
ट्विशा शर्मा मौत का मामला
ट्विशा मामले में सास के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने के संबंध में आज भोपाल जिला न्यायालय में सुनवाई निर्धारित है. इस संबंध में न्यायालय में अलग-अलग आवेदन दायर किए गए हैं. गिरिबाला सिंह ने भी अनुरोध किया है कि CCTV फुटेज को सुरक्षित रखा जाए. पिछली सुनवाई के दौरान, भोपाल पुलिस न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रही थी, जिसके चलते न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित कर दी थी.
साय कैबिनेट की बैठक आज
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज शाम 6 बजे रायपुर स्थित सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है. खरीफ मौसम को देखते हुए, खाद और बीज की उपलब्धता पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा सुशासन तिहार की समीक्षा भी बैठक का एक प्रमुख एजेंडा होगा. राज्य के भीतर तबादलों पर दी गई छूट को आगे बढ़ाने, साथ ही एक नई तबादला नीति बनाने से जुड़े फैसले भी लिए जाने की संभावना है.
दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे. अपने इस दौरे के दौरान उनके केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की उम्मीद है. इससे पहले वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं. मुख्यमंत्री सुबह 10:45 बजे दिल्ली के VIP गेस्ट हाउस से NASC कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे, जहां वे एक पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद वे दोपहर 12:25 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे और दोपहर 1:50 बजे CM हाउस पहुंचेंगे. इसके बाद दोपहर 3:20 बजे, वे एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल से उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगे.
एमपी में प्री-मानसून की दस्तक
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच नौतपा का दौर शुरू हो गया है. हालांकि कई जिलों में आए आंधी और हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. भोपाल, उमरिया और दमोह सहित 15 से ज्यादा जिलों में गर्मी के साथ-साथ हल्की बारिश भी दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार 28 मई को प्री-मानसून की दस्तक हो सकती है, जिसके चलते ग्वालियर, चंबल, सागर और जबलपुर संभाग के 14 जिलों में बारिश और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया गया है.