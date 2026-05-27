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MP Breaking News LIVE: इंदौर से देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम मोहन, प्रदेश में भीषण लू का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज देहरादून के दौरे पर रहेंगे. वे इंदौर से देहरादून के लिए उड़ान भरेंगे. इस बीच पूरा राज्य भीषण लू की चपेट में है. आज कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 27, 2026, 08:14 AM IST
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MP Breaking News LIVE: इंदौर से देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम मोहन, प्रदेश में भीषण लू का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
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MP News Updates: 27 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. राज्य इस समय मौसम की दोहरी मार झेल रहा है. जहां कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, तो वहीं अन्य इलाकों में लू  का कहर जारी है. बुधवार को छह जिलों के लिए रेड अलर्ट  और 19 जिलों के लिए भीषण लू की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज देहरादून के दौरे पर हैं, जहां उनका कल्याणिका हिमालय देवस्थानम आश्रम जाने का कार्यक्रम है. साथ ही मुख्य सचिव अनुराग जैन आज भोपाल में राज्य के कलेक्टरों और कमिश्नरों के साथ एक बैठक कर रहे हैं.  इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.

 

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27 May 2026
08:14 AM

आज सीएस अनुराग जैन की कॉन्फ्रेंस
आज भोपाल में मुख्य सचिव अनुराग जैन राज्य के सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे. इस बैठक के दौरान पिछली कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा सरकार द्वारा प्राथमिकता दिए गए मुद्दों पर व्यक्तिगत चर्चाएं भी होंगी. अधिकारियों से प्रशासनिक कार्यों की निगरानी, ​​विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मामलों के संबंध में फ़ीडबैक लिया जाएगा. 29 मई को होने वाली मुख्यमंत्री की कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस से पहले इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

 

08:14 AM

देहरादून दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उत्तराखंड और नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे. सुबह 8:00 बजे वे उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगे, जहां से वे देहरादून के लिए विमान पकड़ेंगे. इसके बाद अल्मोड़ा स्थित कनारा हेलीपैड पर पहुंचने पर वे श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम आश्रम का दौरा करेंगे. मुख्यमंत्री वहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. दोपहर में वे देहरादून लौटेंगे और फिर नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

 

08:13 AM

योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का निधन
छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का निधन हो गया है. उनके निधन से राजनीतिक, सामाजिक और योग जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. उनका अंतिम संस्कार आज सुबह 10:00 बजे रायपुर के कबीर नगर मुक्तिधाम में किया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने की उम्मीद है. इसके अलावा, कई मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचने की संभावना है.

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