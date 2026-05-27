MP Breaking News LIVE: इंदौर से देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम मोहन, प्रदेश में भीषण लू का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: 27 मई को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. राज्य इस समय मौसम की दोहरी मार झेल रहा है. जहां कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, तो वहीं अन्य इलाकों में लू का कहर जारी है. बुधवार को छह जिलों के लिए रेड अलर्ट और 19 जिलों के लिए भीषण लू की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज देहरादून के दौरे पर हैं, जहां उनका कल्याणिका हिमालय देवस्थानम आश्रम जाने का कार्यक्रम है. साथ ही मुख्य सचिव अनुराग जैन आज भोपाल में राज्य के कलेक्टरों और कमिश्नरों के साथ एक बैठक कर रहे हैं. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG Live Blog से जुड़े रहें.

Add Zee News as a Preferred Source