MP Breaking News Live-सीएम मोहन यादव का उज्जैन-विदिशा दौरा, स्लॉटर हाउस मामले में SIT का बड़ा खुलासा, पढ़िए सभी बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates-मध्यप्रदेश में भोपाल से लेकर इंदौर और जबलपुर से लेकर ग्वालियर-चंबल संभाग तक शनिवार को क्या हलचल होने वाली है. इसकी जानकारी आपको हमारे लाइब ब्लॉग में मिलेगी. सीएम मोहन यादव आज विदिशा जिले और उज्जैन के दौरे पर रहने वाले हैं. भोपाल के स्लॉटर हाउस मामले में एसआईटी ने चालान पेश कर दिया है, जांच में गाय मांस के होने की पुष्टी हुई है. प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं. मध्यप्रदेश में 7 मार्च के दिन हर छोटी-बड़ी खबर हमारी नजर रहेगी. प्रदेश की हर छोटी-बड़ी खबर को जानने के लिए Zee MPCG पर क्लिक करें.

Add Zee News as a Preferred Source