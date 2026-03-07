MP Breaking News Live-सीएम मोहन यादव का उज्जैन-विदिशा दौरा, स्लॉटर हाउस मामले में SIT का बड़ा खुलासा, पढ़िए सभी बड़ी खबरें

MP Breaking News Live- मध्यप्रदेश में 7 मार्च को सियासी हलचल से लेकर क्या प्रशासनिक हलचल और खास होने वाला है. राज्य की हर खबर को जानने के लिए आप Zee MPCG के इस ब्लॉक के साथ बने रहें.
MP News Today Live Updates-मध्यप्रदेश में भोपाल से लेकर इंदौर और जबलपुर से लेकर ग्वालियर-चंबल संभाग तक शनिवार को क्या हलचल होने वाली है. इसकी जानकारी आपको हमारे लाइब ब्लॉग में मिलेगी. सीएम मोहन यादव आज विदिशा जिले और उज्जैन के दौरे पर रहने वाले हैं. भोपाल के स्लॉटर हाउस मामले में एसआईटी ने चालान पेश कर दिया है, जांच में गाय मांस के होने की पुष्टी हुई है. प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं. मध्यप्रदेश में 7 मार्च के दिन हर छोटी-बड़ी खबर हमारी नजर रहेगी. प्रदेश की हर छोटी-बड़ी खबर को जानने के लिए Zee MPCG पर क्लिक करें.
छात्र की हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार
दमोह में शुक्रवार को एग्जाम सेंटर के बाहर हुई चाकूबाजी में 10वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई. छात्र की हत्या के मामले में देर रात पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आठ आरोपियों को हिरासत में लिया है. छात्र की हत्या करने वाले सभी आरोपी नाबालिग हैं.
माहौल बिगाड़ने पर अब होगी कार्रवाई
प्रदेश में सोशल मीडिया पर जरिए माहौल खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है. खंडवा और छिंदवाड़ा में हाल ही में हुई अप्रिय घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए, भोपाल पुलिस कमिश्नर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.
SIT का बड़ा खुलासा
भोपाल नगर निगम स्लाटर हाउस से निकले कंटेनर में गौमांस पकड़े जाने के मामले में एसआईटी ने चालान पेश किया है. एसआईटी ने 500 पन्नों का चालान पेश किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के 56 दिन बाद चालान पेश किया गया है. एसआईटी की जांच में भी मांस गाय का ही होने की पुष्टि हुई है.
सीएम का विदिशा-उज्जैन दौरा
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज विदिशा और उज्जैन जिले के दौरे पर रहेंगे. विदिशा के शमशाबाद में वे लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद उज्जैन में महिला बाइकिंग इवेंट का शुभारंभ करेंगे.