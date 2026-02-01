Union Budget 2026 for MP Live: आज पेश होगा बजट, एमपी के लिए क्या होगा बड़ा ऐलान? यहां देखें पल-पल की अपडेट

Union Budget 2026 MP Live Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, 1 फरवरी को लगातार नौवां बजट पेश करके देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी. इस बजट में मध्य प्रदेश के लिए क्या खास रहेगा. बजट 2026 से जुड़ी हर बड़ी घोषणा के लिए इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...
Union Budget 2026 MP Live Update: आज, 1 फरवरी 2026 (रविवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश करेंगी. यह उनका लगातार नौवां बजट होगा और 75 सालों में यह पहली बार है कि बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. बजट पेश होने की शुरुआत सुबह 11 बजे के आसपास होने की उम्मीद है, जिसमें आर्थिक विकास, टैक्स में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार, किसानों के कल्याण और ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा. इस बजट में मध्य प्रदेश के लिए क्या घोषणाएं हो सकती हैं? यहां देखें पल-पल की सभी अपडेट.
आज खुलेगा शेयर बाजार
रविवार के बजट पेश हो रहा है, केंद्रीय बजट 2026 को देखते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने इस रविवार की छुट्टी को कामकाजी दिन में बदल दिया है. आज, 1 फरवरी को, न सिर्फ़ बाज़ार खुला रहेगा, बल्कि सामान्य कामकाजी दिनों की तरह पूरी तरह से लाइव ट्रेडिंग भी होगी.
बजट पर लोगों की प्रतिक्रिया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने जा रही हैं. लोगों को उम्मीद है कि महंगाई पर काबू पाया जाएगा और लग्जरी सामान महंगा होगा. वे खास तौर पर चाहते हैं कि नशे की चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जाएं ताकि उनका इस्तेमाल कम हो. आम आदमी टैक्स में कटौती और ज़रूरी सामान की कीमतों में कमी के ज़रिए महंगाई से राहत की उम्मीद कर रहा है. किसान बिना लंबी कतारों में लगे समय पर खाद और यूरिया मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. हर किसी को इस बजट से कुछ न कुछ उम्मीदें हैं.