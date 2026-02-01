Union Budget 2026 for MP Live: आज पेश होगा बजट, एमपी के लिए क्या होगा बड़ा ऐलान? यहां देखें पल-पल की अपडेट

Union Budget 2026 MP Live Update: आज, 1 फरवरी 2026 (रविवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश करेंगी. यह उनका लगातार नौवां बजट होगा और 75 सालों में यह पहली बार है कि बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. बजट पेश होने की शुरुआत सुबह 11 बजे के आसपास होने की उम्मीद है, जिसमें आर्थिक विकास, टैक्स में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार, किसानों के कल्याण और ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा. इस बजट में मध्य प्रदेश के लिए क्या घोषणाएं हो सकती हैं? यहां देखें पल-पल की सभी अपडेट.

