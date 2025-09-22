जबलपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, वासिद ने राहुल बनकर दो बहनों को फंसाया, ऐसे खुला राज
जबलपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, वासिद ने राहुल बनकर दो बहनों को फंसाया, ऐसे खुला राज

Jabalpur News: जबलपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां वासिद मंसूरी नाम के युवक ने अपना नाम और धर्म छिपाकर दो बहनों को प्रेमजाल में फंसाया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है

Sep 22, 2025, 02:12 PM IST
जबलपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, वासिद ने राहुल बनकर दो बहनों को फंसाया, ऐसे खुला राज

Jabalpur News: जबलपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां वासिद मंसूरी नाम के युवक ने अपना नाम और धर्म छिपाकर दो बहनों को प्रेमजाल में फंसाया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Love Jihad In Jabalpur: मध्य प्रदेश के जबलपुर के खमरिया इलाके में लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां वासिद मंसूरी नाम के एक युवक ने अपना नाम और धर्म छिपाकर दो बहनों को प्रेमजाल में फंसाया. राहुल सिंह बनकर उसने एक कैफे में काम करना शुरू किया और एक साल में ही मालिक का विश्वास जीत लिया. इस दौरान उसने घर की आर्थिक तंगी का हवाला देकर मालिक की बड़ी बेटी से दो लाख रुपये उधार लिए. परिजनों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है. खमरिया पुलिस अब मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

जबलपुर में 'लव जिहाद' का मामला
दरअसल, यह घटना जबलपुर के खमरिया इलाके की है. यहां वासिद नाम का एक मुस्लिम युवक राहुल बनकर एक हिंदू कैफ़े में काम करने लगा और फिर मालिक की दो बेटियों को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया. उसने अपना धर्म और नाम छिपाकर लगभग एक साल तक वहां काम किया. वहां रहते हुए उसने मालिक का विश्वास जीता उसकी दोनों बेटियों से दोस्ती की और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लिया.

जानिए पूरा मामला
युवक का नाम वासिद मंसूरी बताया जा रहा है. करीब 1 साल पहले वह खमरिया के कैफे में पहुंचा और खुद को राहुल सिंह बताकर नौकरी मांगी. उसने बताया कि वह भोपाल और इंदौर में भी काम कर चुका है और अब जबलपुर में रह रहा है. उसकी मेहनत की बदौलत कैफे मालिक ने उसे नौकरी पर रख लिया. उसने घर की खराब हालत का हवाला देकर कैफे मालिक की बड़ी बेटी से दो लाख रुपये भी उधार ले लिए. उसने छोटी बेटी को भी अपने प्रेम जाल में फंसाया, दोनों में प्यार हो गया और शादी की बातचीत शुरू हो गई. उसने छोटी लड़की का इतना ब्रेनवॉश कर दिया कि वह अपने घरवालों की बात सुनने को तैयार नहीं थी.

 ऐसे खुला राज
मालिक की बड़ी बेटी को युवक पर शक हुआ. फिर वह आधार ताल कटरा गई और फोटो देखकर सच्चाई का पता लगाया. तब पता चला कि राहुल बनकर एक साल से कैफे में काम करने वाला युवक असल में मुस्लिम था. उसने अपनी मां को भी इस बारे में बताया. परिजनों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

;