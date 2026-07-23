साथ जीने-मरने की खाई थी कसम, कैंसर हुआ तो टूट गया रिश्ता, पति ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

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Ratlam Crime Case: एक प्रेम कहानी जो शुरू तो हुई थी जन्मों तक साथ निभाने की कसम के साथ, बल्कि एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसम खाने के साथ, लेकिन शादी के बाद जैसे ही पति को एक गंभीर बीमारी हुई, वहीं प्रेमिका ने प्यार के परखच्चे उड़ा दिए. बगैर तलाक के दूसरी शादी कर ली. अब कोर्ट में तलब किया तो वहां भी नहीं आई। पत्नी के खिलाफ वारंट जारी है.
मामला रतलाम का है. यहां राजस्व कॉलोनी में रहने वाले आकाश जाट का संपर्क सोशल मीडिया पर एक युवती से हुआ. उसका नाम साक्षी था. आकाश और साक्षी का प्यार 6 माह में ही ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों ने परिवार की मर्जी के बगैर 6 नवंबर 2022 को इंदौर आर्य समाज में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर ली. इसके बाद परिवार ने भी दोनों के प्यार की जिद के आगे घुटने टेक दिए और दोनों का पारिवारिक सहमति के साथ 13 दिसंबर 2022 को रीति-रिवाज से विवाह भी हुआ. अब लगा कि प्रेम कहानी पटरी पर चल पड़ी है.
हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया
लेकिन एक और तारीख आई, जिसने सब कुछ न सिर्फ बदल दिया बल्कि प्यार का रिश्ता ही खत्म कर दिया. वह तारीख थी 10 अप्रैल 2023, जब आकाश को सांस की नली का कैंसर डिटेक्ट हुआ. यहीं से इस प्रेम कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया. दरअसल, पति आकाश के कैंसर होने की जानकारी पत्नी साक्षी को मिलते ही उसका व्यवहार, नजरिया और प्यार भी बदल गया. पत्नी साक्षी अपने माता-पिता के पास चली गई और आकाश से यहां तक कह दिया कि "तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा.
साक्षी की तलाक की अर्जी खारिज
पति आकाश जब कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, तब पत्नी साक्षी ने महिला थाने में आकाश के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवा दी. तलाक का केस दायर कर दिया. इतना ही नहीं, आकाश के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसे जानकारी लगी कि साक्षी ने तलाक के पहले ही दूसरी शादी भी कर ली. फैमिली कोर्ट में साक्षी की तलाक की अर्जी खारिज हो गई. अर्जी इस आधार पर खारिज हुई कि साक्षी का आरोप था कि आकाश ने उसे अप्रैल 2023 में घर से निकाल दिया था, लेकिन वहीं साक्षी नवंबर 2023 में आकाश के मैरिज सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने मौजूद थी.
तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा
ये सभी आरोप पति आकाश ने पत्नी साक्षी पर लगाए हैं और मांग की है कि पत्नी को सजा मिले. मुझे न्याय चाहिए. इधर, आकाश के वकील ने भी बताया कि अभियुक्त का वारंट जारी हो गया है क्योंकि वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई है. फिलहाल, यह प्रेम कहानी न सिर्फ विवादों में उलझी है बल्कि सवाल भी खड़े करती है कि ये कैसा प्यार, जिसमें कसम तो खाई थी साथ जीने-मरने की, लेकिन पति को कैंसर की बीमारी होते ही प्रेमिका पत्नी ने खुद कह दिया कि "तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा.
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