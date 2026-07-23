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साथ जीने-मरने की खाई थी कसम, कैंसर हुआ तो टूट गया रिश्ता, पति ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

Ratlam Love Marriage Case: रतलाम में सोशल मीडिया पर शुरू हुई प्रेम कहानी शादी के बाद विवाद में बदल गई. कैंसर पीड़ित पति आकाश जाट ने आरोप लगाया कि पत्नी साक्षी ने बीमारी के दौरान साथ छोड़ दिया, तलाक से पहले दूसरी शादी कर ली और कोर्ट में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ. मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

Written ByChandrashekhar solankiEdited ByManish kushawah
Published: Jul 23, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:55 PM IST
साथ जीने-मरने की खाई थी कसम, कैंसर हुआ तो टूट गया रिश्ता, पति ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: AI Generated Images

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