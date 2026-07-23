साथ जीने-मरने की खाई थी कसम, कैंसर हुआ तो टूट गया रिश्ता, पति ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

साक्षी की तलाक की अर्जी खारिज

पति आकाश जब कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, तब पत्नी साक्षी ने महिला थाने में आकाश के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवा दी. तलाक का केस दायर कर दिया. इतना ही नहीं, आकाश के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसे जानकारी लगी कि साक्षी ने तलाक के पहले ही दूसरी शादी भी कर ली. फैमिली कोर्ट में साक्षी की तलाक की अर्जी खारिज हो गई. अर्जी इस आधार पर खारिज हुई कि साक्षी का आरोप था कि आकाश ने उसे अप्रैल 2023 में घर से निकाल दिया था, लेकिन वहीं साक्षी नवंबर 2023 में आकाश के मैरिज सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने मौजूद थी.