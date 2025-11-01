LPG Price Cut: नवंबर के पहले दिन महंगाई से राहत, भोपाल से इंदौर और रायपुर से बिलासपुर तक इतना सस्ता हो गया LPG सिलेंडर

Commercial LPG Cylinder Price Cut: नवंबर महीने की शुरुआत में ही लोगों को बड़ी राहत मिली है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं. OMCs ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 5 रुपये की कटौती की है, जिसके बाद भोपाल में 4.5 रुपये, इंदौर में 5 रुपये, रायपुर में 6 रुपये और बिलासपुर में 6 रुपये की कमी आई है. नई दरें आज (1 नवंबर) से लागू हो गई हैं. हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इससे पहले 1 अक्टूबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.

भोपाल से इंदौर और रायपुर से बिलासपुर तक- कितनी हो गई कीमत

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) द्वारा जारी नई कीमतों के अनुसार, भोपाल में 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर अब 1595.5 रुपये में मिलेगा, जिसकी कीमत पहले 1600 रुपये थी. वहीं, इंदौर में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1697 रुपये में हो गई है, जो पहले 1702 रुपये थी. रायपुर में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1791.5 रुपये हो गई है, जो पहले 1797.50 रुपये थी. बिलासपुर में 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर अब 1830 रुपये में मिलेगा, जो पहले 1836 रुपये में मिलता था.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किए हैं, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. भोपाल में 14 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 858.5 रुपये में मिल रहा है. वहीं, इंदौर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 881 रुपये, रायपुर में 924 रुपये और बिलासपुर में 941 रुपये है.

हवाई ईंधन की कीमत बढ़ने से बढ़ेगा विमान का किराया?

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने हवाई ईंधन (ATF) के दाम बढ़ा दिए है और एटीएफ कीमतों में ₹777/KL की बढ़ोतरी की गई है. पिछले महीने भी एटीएफ की कीमतों में ₹3,052.5/KL बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद विमान किराए में बढ़ोतरी हो सकती है.